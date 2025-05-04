Ексфутболіста «Кременя» пів року тримала в неволі міграційна служба — не могли ані випустити, ані екстрадувати

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 688

Футболіст Майкл Обаміна, який грав за «Кремінь», потрапив у ПТПІ через недосконалість міграційної системи та відсутність посольства Нігерії в Україні. Його тримали понад 6 місяців без можливості депортації, хоча в Україну він приїхав легально як спортсмен

Історія про нігерійського футболіста Майкла Обаміну, який у вересні 2021 року приїхав в український футбол у «Рух» (якщо точніше, то у «Рух-2»). Через низку подій і обставин він пів року не міг ані грати у футбол, ані залишити країну — але його, зрештою, випустили з пункту тимчасового тримання іноземців. Матеріал журналістів Тribuna.com, історія про те, як незалежно від обставин робота українських міграційників за буквою закону та «дистанційна» робота посольства Нігерії в Україні, яке знаходиться не в Україні, лишили напризволяще іноземців — і фактично в неволі.

У 2024 Обаміна перейшов в «Кремінь» — там клуб і міграційники, можливо, змусили його підписати згоду на депортацію

Щоб відповісти на питання, як в цю ситуацію потрапив Обаміна, треба пройтися таймлайном подій довкола нього у 2024 році.

28 лютого «Кремінь» оголошує про підписання 2-річного контракту з Майклом. Це означає, що в нього припиняються трудові відносини з «Рухом». У львівському клубі підтвердили Tribuna.com, що це був повноцінний перехід футболіста — після того із ними він не мав жодних трудових відносин.

Відповідно, «Рух» повідомив про припинення трудових відносин органи Державної міграційної служби — і 15 березня 2024 року Управління ДМС у Львівській області скасувало Обаміні посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Однак Обаміна був працевлаштований в «Кремені». З документами виникла проблема — для подальшого працевлаштування потрібна була чинна віза, отримати яку за відсутності робочого посольства Нігерії в Україні (ще повернемося до цього) на місці неможливо.

У «Кремені» Tribuna.com повідомили, що клуб пропонував йому забезпечити поїздку в Нігерію через Молдову для продовження візи та оплатити її. Це ж напряму Tribuna.com підтвердив і сам Майкл Обаміна:

«Президент сказав мені не переживати, що я йому подобаюся, що я допоможу команді. Директор, президент сказали, що дадуть мені водія до Молдови і квитки в Нігерію. Я вірив їм, ніколи не міг повірити, що вони мене обмануть».

Далі версії подій різняться. Обаміна стверджує, що неназваний директор «Кременя» відвів його в Кременчуцький відділ Управління ДМС у Полтавській області, де його змусили, не поставивши до відома, підписати документи щодо депортації:

«Директор «Кременя» — це людина, яка привела мене у ДМС в Кременчуці. Він відвів мене туди, він мене там представляв. Я попросив перекладача, а він сказав не переживати, сказав, що вони хочуть продовжити мої документи. Тому що поки я був у «Кремені», вони казали, що не можуть виплатити мені зарплату, бо в мене не було чинних документів. Вони сказали, що хочуть відкрити мені банківський рахунок. Вони відвели мене туди, а замість процесу продовження вони змусили мене підписати документи про примусову депортацію. Я не знав, що було написано в цих документах. Пізніше дізнався, що в цих документах вказувалося, що я розумію російську й говорю українською. Я не розумію російську, я не говорю українською. Вони змусили підписати мене ці документи, але залишили в команді грати до кінця сезону. І я грав до кінця сезону, до травня».

Інформацію про те, що саме «Кремінь» привів його у ДМС, у клубі назвали «маніпуляціями». Також там стверджують, що Обаміна, маніпулюючи питанням візи, хотів розірвати контракт з клубом і перейти в «Поділля». Та й оскільки продовженої візи не було — клуб був зобовʼязаний його звільнити.

Заступник начальника Управління ДМС у Полтавській області Микола Якименко у відповідь на запит Tribuna.com повідомив, що «Кремінь» з питання працевлаштування Обаміни до них не звертався, а під час розгляду його справи «був дотриманий порядок дій, визначений Інструкцією про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства». Згідно з цією інструкцією, рішення про примусове повернення оголошується іноземцю в присутності перекладача та/або законного представника.

Юридичною мовою це все у подальших судових рішеннях прозвучало так:

«30.04.2024 Кременчуцьким відділом УДМС у Полтавській області відносно Відповідача було прийнято рішення № 5328130100015509 про примусове повернення до країни походження або третьої країни, з вимогою в строк до 28.05.2024 покинути територію України. Зазначене рішення Відповідачем не оскаржувалося та виконано не було».

Обаміна, за даними у публічній базі УАФ, справді відіграв за «Кремінь» усю весняну частину сезону 2023/24 — останній матч відбувся якраз 25 травня, за три дні до дедлайну, встановленого ДМС.





Тобто «Кремінь» за неймовірним збігом обставин залишив в себе Обаміну фактично впритул до дати, коли той стає на території України вже не просто нелегалом — а порушником згоди на депортацію

Обаміна справді переглядався у «Поділлі» — працевлаштування і закінчилося затриманням органами ДМС

Розрив контракту між Обаміною і «Кременем» справді стався, як і перегляд у «Поділлі». Останнє підтверджують фото на сайті Хмельницької ОАФ та місцевого видання «Є» з товариського матчу між хмельниччанами та «Колосом» Полонне 19 червня 2024 року, де Майкл забив один з голів.

Для офіційного працевлаштування в «Поділлі», втім, треба було владнати проблеми з документами — станом на той час Обаміна суто юридично вже перебував на території України незаконно, хоч і не знав про це.

Для цього нігерієць вирішив добровільно звернутися в Управління ДМС у Хмельницькій області — там замість допомоги його і затримали. На нього склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення та накладений штраф.

Окрім того, перше неповернення у Хмельницькій області протрактували як «достатні підстави вважати, що він буде ухилятися від виконання рішення Управління».

7 серпня 2024 року суд задовольнив позов ДМС та затримав Обаміну строком на шість місяців «для забезпечення примусового видворення його за межі території України» у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців (ПТПІ).

Обаміна «застряг» у пункті тимчасового (!) тримання — при тому, що його хотіли взяти на поруки

Проблема полягала в тому, що примусова депортація до Нігерії в умовах воєнного стану має в будь-якому разі відбуватися через територію третьої країни — авіасполучення в Україні немає. Для цього Обаміні треба транзитна віза, в отриманні якої йому мало б сприяти посольство Нігерії в Україні. Однак воно в Україні досі не працює — лише в Литві.

Інший шлях — легалізація. Це можливо через механізм взяття іноземця майбутнім роботодавцем на поруки. Як повідомив Tribuna.com юрист Обаміни Андрій Навроцький, 15 жовтня до ДМС із відповідним запитом звернулося «Поділля», пізніше, коли хмельничани втратили інтерес до Обаміни, у листопаді аналогічний запит подав «Колос» Полонне — це Tribuna.com підтвердили в клубі.

Начальник Хмельницької ДМС Олег Паньков у відповіді на запит ствердив, що «до прийняття рішення Хмельницьким міськрайонним судом (про продовження вже в лютому 2025 року, про це далі в тексті — прим.) відповідачем, його представником, а також можливим поручителем такі письмові зобов’язання не подавались». Окрім того, Паньков наполягає, що взяття на поруки «після винесення рішення не представляється можливим, оскільки це являється зміною предмета позову».

Суд продовжив тримання Обаміни, Молдова відмовила у візі — але його випустили, бо неможливо депортувати

4 лютого суд прийняв рішення про продовження тримання під вартою, оскільки Обаміна знаходиться на території України «без належних на те законних підстав». Про запит «Колоса» в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду — ані слова.

Паралельно Обаміна звернувся до міжнародної профспілки футболістів FIFPro, крім того його возили у посольство Молдови в Україні, де, зі слів Обаміни, йому відмовили у транзитній візі.

«УДМС у Хмельницькій області вживаються всі необхідні заходи з метою виготовлення візи (транзитної візи) для залишення території України й подальшого видворення громадянина Федеративної Республіки Нігерія Майкла Обаміна, зокрема здійснюється співпраця з Посольством Федеративної Республіки Нігерії в Україні, МЗС України та Посольством Республіки Молдова в Україні», — такою була відповідь начальника хмельницьких міграційників Панькова.

Зрештою, 12 березня його випускають — у звʼязку з тим, що його неможливо депортувати. Однак все ще мають це зробити — просто тепер він не перебуває у фактичному увʼязненні.

У ході підготовки матеріалу Tribuna.com також направила запит у посольство Нігерії в Україні, яке зараз працює в Литві, щодо кроків, які воно вживало для захисту прав власного громадянина та забезпечення отримання транзитної візи. Відповіді станом на момент виходу матеріалу не отримали.

Поки ситуація складається так, що замість депортації Обаміна (і навряд він один такий нігерієць) відсидів у неволі понад пів року за адміністративне правопорушення, яке скоїв, ймовірно, через недбалість працівників міграційної системи, яка його і утримувала.

Та й неволі до того абсурдної, що при виконанні процедури, яка передбачає і створена для того, щоб позбутися Обаміни з території України, він на її території й досі застряг.