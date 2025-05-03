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Освіта, Афіша

У Кременчуці стартувала реєстрація на турнір з основ бізнесу StartUp Challenge-2025 (афіша)

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 123

 Школярів і студентів запрошують позмагатися за звання кращої молодої бізнес-команди міста

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує учнів 10–11 класів, а також студентів професійно-технічних і фахових передвищих закладів освіти Кременчука та району взяти участь у Відкритому турнірі з основ бізнесу StartUp Challenge-2025.

Мета заходу — допомогти молоді зробити перші кроки у підприємництві, навчитися працювати в команді, розвинути власні бізнес-ідеї та отримати підтримку досвідчених менторів.

Турнір проходитиме дистанційно. Його організовано за підтримки:

  • інформаційно-освітнього хабу «Траєкторія твого успіху»,
  • центру «Дія.Бізнес Кременчук»,
  • кафе «Bonobo»,
  • тренінгового центру «PROкачайСебе».

На учасників чекають:

  • грошові та цінні призи,
  • менторська підтримка,
  • нові знайомства та досвід участі у бізнес-турнірі.

Реєстрація тут:

Контакти організаторів:
телефон: +380 99 446 91 71
e-mail: dpmanagement.2024@gmail.com
сайт: www.dpmanagement.sbs

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. А.С. Макаренка конкурс
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