Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує учнів 10–11 класів, а також студентів професійно-технічних і фахових передвищих закладів освіти Кременчука та району взяти участь у Відкритому турнірі з основ бізнесу StartUp Challenge-2025.
Мета заходу — допомогти молоді зробити перші кроки у підприємництві, навчитися працювати в команді, розвинути власні бізнес-ідеї та отримати підтримку досвідчених менторів.
Турнір проходитиме дистанційно. Його організовано за підтримки:
На учасників чекають:
Реєстрація тут:
Контакти організаторів:
телефон: +380 99 446 91 71
e-mail: dpmanagement.2024@gmail.com
сайт: www.dpmanagement.sbs
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