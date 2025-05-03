У Кременчуці стартувала реєстрація на турнір з основ бізнесу StartUp Challenge-2025 (афіша)

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 123

Школярів і студентів запрошують позмагатися за звання кращої молодої бізнес-команди міста

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує учнів 10–11 класів, а також студентів професійно-технічних і фахових передвищих закладів освіти Кременчука та району взяти участь у Відкритому турнірі з основ бізнесу StartUp Challenge-2025. Мета заходу — допомогти молоді зробити перші кроки у підприємництві, навчитися працювати в команді, розвинути власні бізнес-ідеї та отримати підтримку досвідчених менторів. Турнір проходитиме дистанційно. Його організовано за підтримки: інформаційно-освітнього хабу «Траєкторія твого успіху» ,

, центру «Дія.Бізнес Кременчук» ,

, кафе «Bonobo» ,

, тренінгового центру «PROкачайСебе». На учасників чекають: грошові та цінні призи,

менторська підтримка,

нові знайомства та досвід участі у бізнес-турнірі. Реєстрація тут: Контакти організаторів:

телефон: +380 99 446 91 71

e-mail: dpmanagement.2024@gmail.com

сайт: www.dpmanagement.sbs

Поділитись новиною



