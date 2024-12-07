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Крюківський вагонзавод програв суд Київському метрополітену на 79 млн євро

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 739 Коментарів: 1

Проблема виникла, коли КВБЗ запропонував змінити постачальника обладнання з CAF на польську Medcom або японську Melco, пояснивши це тим, що іспанська компанія відмовилася від постачання через завантаженість своїх виробничих потужностей

Господарський суд Києва відхилив позов Крюківського вагонобудівного заводу до столичного метрополітену. Це стосувалось скасування рішення про анулювання заводу контракту на поставку потягів-труб. Про це повідомляє LIGA.net. з посиланням на рішення суду. 

У рішенні суду йдеться, що кременчуцьке підприємство намагалось змінити постачальника ключового обладнання з іспанської CAF на інші компанії, що суперечило умовам тендеру.

У серпні 2023 року Крюківський вагонобудівний завод повідомив про перемогу в тендері на виконання контракту «Закупівля нових метропоїздів (включно із запасними частинами, витратними матеріалами, устаткуванням, інструментами для обслуговування, ремонту та супутніми послугами)» на суму 79,2 млн євро. Участь у тендері брали КВБЗ і чеська компанія Skoda, причому пропозиція вагонзаводу виявилася дешевшою на 37%.

Однак уже в листопаді того ж року Київський метрополітен скасував своє рішення про закупівлю потягів у КВБЗ. Відповідно до умов контракту, постачальником ключового обладнання (зокрема системи управління та тягового обладнання) мала виступати іспанська компанія CAF.

Проблема виникла, коли КВБЗ запропонував змінити постачальника обладнання з CAF на польську Medcom або японську Melco, пояснивши це тим, що CAF відмовилася від постачання через завантаженість своїх виробничих потужностей.

Зміна постачальника фактично переписувала б істотні умови контракту, адже передбачала зміну «марок, моделей, типів запасних частин та самого обладнання». ЄБРР, який фінансував проєкт, попередив, що у такому разі може відмовитися від кредитування. У результаті Київський метрополітен не погодився на запропоновану зміну та скасував рішення про укладення контракту з КВБЗ.

Крюківський завод подав позов до суду з вимогою скасувати це рішення метрополітену, проте суд відмовив, оскільки КВБЗ сам відмовився підписувати контракт на початкових умовах.

Рішення набрало законної сили 26 листопада 2024 року

Нагадаємо, з кінця листопада фахівці Укрзалізниці та Крюківського вагонобудівного заводу перевірили 10 нових пасажирських вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук. Їх виготовив КВБЗ. Загальний обсяг держзамовлення становить 66 вагонів.

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Автор: Телеграф
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Коментарі: 1

1 186
Andron777:
Сьогодні, 10:21

Не фартануло подеребанити...


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