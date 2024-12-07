У продуктовому гіпермаркеті Полтави сталась бійка: поліція з’ясовує обставини інциденту

Сьогодні, 07:57 Переглядів: 376

Ввечері 6 грудня близько у одному із продуктових гіпермаркетів на вулиці Європейській у Полтаві сталася бійка. Учасниками конфлікту були двоє полтавців, яким 33 та 35 років. Про це повідомили у поліції Полтавщини 7 грудня.

Наразі обставини та причини події з’ясовуються, після чого діям чоловіків буде надана відповідна юридична оцінка, йдеться у повідомленні правоохоронців.

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