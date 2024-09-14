Підозрювана у аварії в Машівці — дружина священника — ТСН

Джерела ТСН також розповіли, що «не виключено, що вона переплутала газ із гальмом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним»
За кермом машини, яка збила жінок у Машівці, перебувала дружина священника, повідомив у коментарі ТСН.ua голова селищної ради Сергій Сидоренко.
Джерела ТСН також розповіли, що «не виключено, що вона переплутала газ із гальмом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним».
Додамо, що внаслідок аварії у Машівці, що сталась 7 вересня, одна жінка загинула, інша перебуває в лікарні з тяжкими травмами. У соцмережах ширили відео, на якому було видно, як машина, що нині фігурує у кримінальному провадження, переїхали двох жінок тричі.
Жінці, що була за кермом, правоохоронці вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід — домашній арешт в нічний час доби строком на 60 діб.
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