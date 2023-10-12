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Топ новина, Кременчук

«Ми все правильно робимо»: мер Кременчука про розриті теплотраси в середині жовтня

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 100 Коментарів: 1

 Віталій Малецький каже, що опалювальний сезон у місті розпочнеться, коли буде менше, ніж +8, або настане різке похолодання

Кременчужани звертаються до редакції та запитують, коли в місті розпочнеться опалювальний сезон та нарікають, що на вулиці заморозки, а в нас пів міста - розрите, ремонтують тепломережі.

- Я бачу, що люди працюють, міняють труби. Але чому не влітку? - каже кременчужанка Лілія.

Так, станом на 12 жовтня тривають роботи з ремонту тепломереж на Раківці, у центрі, Крюкові та на Молодіжному

Ми запитали у  міського голови Віталія Малецького, чому так пізно розпочалися роботи з ремонту тепломереж та коли в місті розпочнеться опалювальний сезон.

Він відповів після засідання виконкому, яке транслювали в онлайн-режимі. 

- Опалювальний сезон у нас розпочнеться або коли три дні буде середньодобова температура менше, ніж +8 або в разі настання різкого похолодання. Зараз ми готуємо мережі, готуємо їх по плану. Якщо вам здається, що ми почали їх ремонтувати запізно, то ми все правильно робимо, - заявив міський голова Віталій Малецький.
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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: опалювальний сезон 2023-2024 тепло ремонт тепломереж Віталій Малецький
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Коментарі: 1

625
Andron777:
Сьогодні, 11:37

Очччєнь "содьєржатільний" отвєт, як і сам мер wink 


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