«Ми все правильно робимо»: мер Кременчука про розриті теплотраси в середині жовтня

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 100 Коментарів: 1

Віталій Малецький каже, що опалювальний сезон у місті розпочнеться, коли буде менше, ніж +8, або настане різке похолодання

Кременчужани звертаються до редакції та запитують, коли в місті розпочнеться опалювальний сезон та нарікають, що на вулиці заморозки, а в нас пів міста - розрите, ремонтують тепломережі.

- Я бачу, що люди працюють, міняють труби. Але чому не влітку? - каже кременчужанка Лілія.

Так, станом на 12 жовтня тривають роботи з ремонту тепломереж на Раківці, у центрі, Крюкові та на Молодіжному.

Ми запитали у міського голови Віталія Малецького, чому так пізно розпочалися роботи з ремонту тепломереж та коли в місті розпочнеться опалювальний сезон.

Він відповів після засідання виконкому, яке транслювали в онлайн-режимі.

- Опалювальний сезон у нас розпочнеться або коли три дні буде середньодобова температура менше, ніж +8 або в разі настання різкого похолодання. Зараз ми готуємо мережі, готуємо їх по плану. Якщо вам здається, що ми почали їх ремонтувати запізно, то ми все правильно робимо, - заявив міський голова Віталій Малецький.