«Ми все правильно робимо»: мер Кременчука про розриті теплотраси в середині жовтня

Віталій Малецький каже, що опалювальний сезон у місті розпочнеться, коли буде менше, ніж +8, або настане різке похолодання
Кременчужани звертаються до редакції та запитують, коли в місті розпочнеться опалювальний сезон та нарікають, що на вулиці заморозки, а в нас пів міста - розрите, ремонтують тепломережі.
Так, станом на 12 жовтня тривають роботи з ремонту тепломереж на Раківці, у центрі, Крюкові та на Молодіжному.
Ми запитали у міського голови Віталія Малецького, чому так пізно розпочалися роботи з ремонту тепломереж та коли в місті розпочнеться опалювальний сезон.
Він відповів після засідання виконкому, яке транслювали в онлайн-режимі.
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