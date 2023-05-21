На Полтавщині вбили ексмера Лохвиці, після чого нападник підірвав себе гранатою

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Після виїзду правоохоронців на місце події стало відомо про смерть чотирьох людей

Сьогодні, 21 травня, близько 14.00, мешканці Лохвиці повідомили правоохоронцям, що чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку із гладкоствольної зброї, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвався гранатою.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За інформацією полтавського видання ЗМІСТ одним із загиблих є ексмер Лохвиці В’ячеслав Демчук. За даними руху «Чесно», чоловік працював директором у місцевому спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України. У 2020 році намагався переобратися міським головою та паралельно балотувався до Полтавської обласної ради за списками «Радикальної партії Ляшка».