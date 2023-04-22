Опитування ТЪ: що кременчужани думають про підвищення рівня води у Дніпрі

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 418

Від звичайної повені - до чергового знущання окупантів над українцями

Після того як на Кременчуччину прийшла повінь, навколо стали поширювати чутки та різні думки.

Тож ми пішли на вулиці та поцікавилися у жителів Кременчука - з чим, на їхню думку, пов'язане різке підвищення рівня води у Дніпрі.

Версій у кременчужан багато – від звичайної повені до чергових знущань окупантів та прориву дамби. Детальніше - дивіться у відео.

Повінь у Кременчуці: що насправді сталося та коли це скінчиться