Опитування ТЪ: що кременчужани думають про підвищення рівня води у Дніпрі

Після того як на Кременчуччину прийшла повінь, навколо стали поширювати чутки та різні думки.
Тож ми пішли на вулиці та поцікавилися у жителів Кременчука - з чим, на їхню думку, пов'язане різке підвищення рівня води у Дніпрі.
Версій у кременчужан багато – від звичайної повені до чергових знущань окупантів та прориву дамби. Детальніше - дивіться у відео.
Повінь у Кременчуці: що насправді сталося та коли це скінчиться
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.