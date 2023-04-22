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Українка з-за кордону подвоїла донати кременчужан - авто для розвідників викуплено

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 202

 За два дні вдалося зібрати 84 тисячі 927 гривень, сума подвоєна

За два дні кременчужани та інші люди змогли зібрати суму, якої не вистачало до 6 тисяч євро. Гроші збирала волонтерка Ольга Назарова на автомобіль для розвідників, яке терміново потрібно було викупити у Полтаві. 

Вона звернулася із проханням до містян за два дні долучитися до збору, зважаючи на те, що українка з-за кордону пообіцяла подвоїти зібрану за два дні суму.

І все вийшло.

Як повідомила «Телеграфу» Ольга Назарова, на рахунки за ці дні надійшло майже 85 тис. гривень. 

«Завдяки вам, мої неперевершено чудові друзі, знайомі і незнайомі Люди!!! Завдяки неймовірній Українці, яка подвоїла надходження двох днів і сьогодні перерахувала на волонтерську картку 2 300 доларів!!! Борг за авто я повернула, як і обіцяла, за тиждень! Досі не можу в це повірити, але ви це зробили, найкращі в світі українці! Ви нереально круті. Усім вам, Люди, безмежно вдячна!!! Вклоняюсь до землі кожному!», - написала Ольга Назарова. 

Терміново потрібна гроші, аби викупити авто для розвідників

Втім, волонтерка нагадала, що потреб у наших захисників дуже багато, тому не зупиняймося, допомагаймо!

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга. 

Для валюти:

SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану - безвідсоткові перекази)

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: ЗСУ допомога волонтери допомога військовим
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