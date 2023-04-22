Українка з-за кордону подвоїла донати кременчужан - авто для розвідників викуплено

За два дні кременчужани та інші люди змогли зібрати суму, якої не вистачало до 6 тисяч євро. Гроші збирала волонтерка Ольга Назарова на автомобіль для розвідників, яке терміново потрібно було викупити у Полтаві.
Вона звернулася із проханням до містян за два дні долучитися до збору, зважаючи на те, що українка з-за кордону пообіцяла подвоїти зібрану за два дні суму.
І все вийшло.
Як повідомила «Телеграфу» Ольга Назарова, на рахунки за ці дні надійшло майже 85 тис. гривень.
Терміново потрібна гроші, аби викупити авто для розвідників
Втім, волонтерка нагадала, що потреб у наших захисників дуже багато, тому не зупиняймося, допомагаймо!
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану - безвідсоткові перекази)
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.