Українка з-за кордону подвоїла донати кременчужан - авто для розвідників викуплено

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 202

За два дні кременчужани та інші люди змогли зібрати суму, якої не вистачало до 6 тисяч євро. Гроші збирала волонтерка Ольга Назарова на автомобіль для розвідників, яке терміново потрібно було викупити у Полтаві.

Вона звернулася із проханням до містян за два дні долучитися до збору, зважаючи на те, що українка з-за кордону пообіцяла подвоїти зібрану за два дні суму.

І все вийшло.

Як повідомила «Телеграфу» Ольга Назарова, на рахунки за ці дні надійшло майже 85 тис. гривень.

«Завдяки вам, мої неперевершено чудові друзі, знайомі і незнайомі Люди!!! Завдяки неймовірній Українці, яка подвоїла надходження двох днів і сьогодні перерахувала на волонтерську картку 2 300 доларів!!! Борг за авто я повернула, як і обіцяла, за тиждень! Досі не можу в це повірити, але ви це зробили, найкращі в світі українці! Ви нереально круті. Усім вам, Люди, безмежно вдячна!!! Вклоняюсь до землі кожному!», - написала Ольга Назарова.

Терміново потрібна гроші, аби викупити авто для розвідників

Втім, волонтерка нагадала, що потреб у наших захисників дуже багато, тому не зупиняймося, допомагаймо!

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.

Для валюти:

SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану - безвідсоткові перекази)

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.