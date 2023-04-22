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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві просто неба жила родина з Миколаївщини

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 451

 Їх знайшли благодійники та разом з поліцією взяли під опіку

Родина з двома дітьми, що виїхала з Миколаївщини через обстрілами, жила у наметі на березі річки Ворскла, неподалік «Південного вокзалу» -  грітися біля багаття та просили у людей одяг для малюків. Про лихо, що спіткало вимушених переселенців, поліцейським повідомила жителька обласного центру. Як повідомили в поліції Полтавщини, родина деякий час орендувала квартиру в обласному центрі.

Однак, коли кошти закінчилися, вони змушені були виїхати. Батько вирішив поставити намет, а сам заробляв гроші на харчування тимчасовими заробітками. 

«Про їх біду ми дізналися в той момент, коли чоловік змушений був шукати сухий теплий одяг для хлопчиків, яким 1,5 та 4 рочки. Власне тоді він і зустрів чуйну жінку, яка надала цю інформацію до поліції», - повідомили поліцейські. 

Правоохоронці викликали медиків для обстеження дітей, за сприяння благодійного фонду «Карітас Полтава» потурбувалися про харчі та речі першої потреби, а також допомогли родині розв'язати питання з місцем проживання в одному з районів області.

 

Зараз жінка з молодшим хлопчиком проходять курс лікування в одному з медичних закладів Полтави. Батькові із сином правоохоронці допомогли дістатися Лубенського району, де вони всі разом житимуть у приватному будинку.

 

 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: переселенці Полтава
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