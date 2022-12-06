У Кременчуці на закупівлю генераторів для споруд цивільного захисту виділили 12 млн гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 12 млн гривень на придбання генераторів та джерел безперебійного живлення з акумуляторами для облаштування споруд цивільного захисту.
Ще 816,2 тис. гривень – на закупівлю пального ля поповнення матеріального резерву.
Відповідні рішення виконкому затвердила Кременчуцька міська рада на сесії 2 грудня.
Скільки генераторів та акумуляторів закуплять, яка їх потужність та де саме їх встановлюватимуть – у рішенні не зазначено. Можливо, їх закуповують для облаштування Пунктів незламності у Кременчуці.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер