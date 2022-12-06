На Полтавщині водій збив 16-річного юнака на пішохідному переході

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5 грудня близько 17.35 на вулиці Гоголя у місті Миргороді 40-річний водій автомобіля Opel Zafira наїхав на 16-річного миргородця, який рухався у зоні пішохідного переходу.

За інформації Миргородського районного відділу поліції та СУ ГУНП, унаслідок ДТП неповнолітнього хлопця з травмами госпіталізували до Миргородської лікарні.

За фактом ДТП слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

Поліція нагадує пішоходам про необхідність використання в темний час доби світловідбивних елементів, які зроблять вас помітними для водіїв автівок. Більш детально про це – у відеопораднику поліції Полтавщини.