У жорсткій автотрощі у центрі Кременчука постраждали люди (доповнено)

Вчора, 23:51 Переглядів: 2 550

4 грудня близько 22.00 на перехресті вулиць Першотравневої та Небесної Сотні сталася жорстка автотроща – зіткнулися дві автівки, одна з яких – таксі. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Від сильного удару одну з машин викинуло на тротуар.

Через аварію правоохоронці перекривали рух зі сторони річкового вокзалу по вулиці Першотравневій.

Кількох людей ушпиталили. Подробиці ДТП завтра повідомлять правоохоронці.

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За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальникам від патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що за даною адресою сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів Skoda Oktavia та Audi A4, внаслідок якого стався витік газу.

Працівники ДСНС відключили акумуляторну батарею та перекрили газобалонне обладнання.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися автомобіль Skoda, під керуванням 22-річного місцевого водія, та автомобіль Audi під керуванням 28-річного місцевого водія.

Унаслідок ДТП госпіталізовано з тілесними ушкодженнями обох водіїв транспортних засобів. Також з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили 28-річного пасажира автомобіля Skoda та 27-річного пасажира автомобіля Audi, яким надали медичну допомогу та відпустили додому.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.