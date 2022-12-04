Виробники Нідерландів та України надали Кременчуцькому ліцею №25 квіти на посадку

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 150

Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» цього року взяв участь у благодійному освітньому проєкт Flowers4school, спрямованому на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Про це повідомляє мерія Кременчука.

Зареєструвавшись у благодійному проєкті компанії Florium, навчальний заклад безкоштовно отримав цибулини різних квітів.

Працівники ліцею висадили посадковий матеріал, тож навесні квіти будуть радувати не тільки учнів колегіуму, а й жителів мікрорайону.

Під керівництвом учительки з біології Алли Сорвіної дізналися про способи висадки рослин. І спробували метод «лазанії». Також підготували горщики для вигінки квітів, – йдеться на фейсбук-сторінці ліцею №25 «Гуманітарний колегіум». – Прямо зараз компанія висаджує 5 МІЛЬЙОНІВ цибулин в усіх школах України. І навесні вони будуть просто неймовірними від краси! Дякуємо за квіти та чекаємо весну!