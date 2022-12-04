Виробники Нідерландів та України надали Кременчуцькому ліцею №25 квіти на посадку

Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» цього року взяв участь у благодійному освітньому проєкт Flowers4school, спрямованому на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Про це повідомляє мерія Кременчука.
Зареєструвавшись у благодійному проєкті компанії Florium, навчальний заклад безкоштовно отримав цибулини різних квітів.
Працівники ліцею висадили посадковий матеріал, тож навесні квіти будуть радувати не тільки учнів колегіуму, а й жителів мікрорайону.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер