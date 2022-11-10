29-річний кременчужанин вбив двох людей і викинув на смітник

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Є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетний до інших аналогічних злочинів

Слідчі відділення поліції №2 (Кременчук) вручили підозру в умисному подвійному вбивстві 29-річному кременчужанину.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, досудове розслідування зібрало докази причетності підозрюваного до вбивства 33-річної жінки та 50-річного чоловіка. Тіла загиблих знайшли на міському сміттєзвалищі під час проведення слідчих дій.

Євген Рогачов уточнив:

- На початку листопада ми отримали оперативну інформацію про вбивство кількох людей на території Кременчука. Під час проведення процесуальних заходів оперативники та слідчі здобули підтвердження отриманих відомостей і затримали 29-річного мешканця Кременчука, обґрунтовано підозрюваного у позбавленні життя жінки та чоловіка. Слідчим підрозділом призначені судові експертизи для встановлення причини смерті загиблих.

Кременчужанину вже повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У рамках відкритого кримінального провадження триває комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів, оскільки у правоохоронців є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетний до інших аналогічних злочинів на території міста та району.