На Полтавщині поліцейські швидко знайшли зниклого 10-річного хлопчика, якого загубила мати

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Дитину, яка безвісно зникла вранці, після звернення матері до поліції знайшли в одному з господарчих приміщень подвір’я родини

До Миргородського районного відділу поліції Полтавщини 9 листопада, близько 20.00, звернулась 46-річна місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 10-річного сина. Поліція негайно розпочала пошуки дитини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Жінка пояснила правоохоронцям, що цього дня, близько 11.00, її син взяв планшет, вийшов з дому і не повернувся.

— Отримавши інформацію про зниклого хлопчика на його пошуки одразу задіяли слідчо-оперативну групу та інспекторів ювенальної превенції поліції Миргорода. І вже за кілька хвилин пошукових заходів хлопчика знайшли. Він перебував у одному з господарських приміщень у власному дворі. Дитину передали матері. З ним все добре, — повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Миргородського райвідділу поліції Яніна Захода.

Наразі ювенальні поліцейські Миргородського районного відділу поліції вивчають причини та обставини цієї події.