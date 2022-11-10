На Полтавщині поліцейські швидко знайшли зниклого 10-річного хлопчика, якого загубила мати

Дитину, яка безвісно зникла вранці, після звернення матері до поліції знайшли в одному з господарчих приміщень подвір’я родини
До Миргородського районного відділу поліції Полтавщини 9 листопада, близько 20.00, звернулась 46-річна місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 10-річного сина. Поліція негайно розпочала пошуки дитини.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Жінка пояснила правоохоронцям, що цього дня, близько 11.00, її син взяв планшет, вийшов з дому і не повернувся.
Наразі ювенальні поліцейські Миргородського районного відділу поліції вивчають причини та обставини цієї події.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер