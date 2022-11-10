Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 69-річний чоловік

9 листопада у Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19, 1 людина померла. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
20 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 27 пацієнтів.
Одужали 12 осіб.
Вчора, на жаль, від COVID-19 помер невакцинований 69-річний чоловік.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 83 дитини померло в Україні за час пандемії COVID-19.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер