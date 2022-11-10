Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 69-річний чоловік

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Він був невакцинований

9 листопада у Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19, 1 людина померла. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

13 жінок віком від 36 до 73 років;

8 чоловіків віком від 31 до 77 років.

20 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 27 пацієнтів.

Одужали 12 осіб.

Вчора, на жаль, від COVID-19 помер невакцинований 69-річний чоловік.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 787;

одужало - 25 716;

померло - 728.

Раніше ми писали, що 83 дитини померло в Україні за час пандемії COVID-19.