На вулиці Вадима Пугачова сталася жорстка аварія за участю трьох автівок (додано)

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Вранці 28 жовтня на вулиці Вадима Пугачова (поблизу відділення «Нової пошти» №7) сталася жорстка аварія за участю трьох автівок. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися ЗІЛ та «Таврія», після чого «Таврію» відкинуло на вантажівку. Як видно на фото з місця ДТП, легковик зім'яло вщент.

Водій «Таврії» вижив в автотрощі, його оглядають лікарі. Також на місці працюють патрульні, слідчі Кременчуцького райуправління, рятувальники.

Додано:

Патрульна поліція повідомляє, що у зв'язку з ДТП на вул. Вадима Пугачова ускладнений дорожній рух. На місці працюють спеціальні служби. Тож плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.