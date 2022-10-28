У Кременчуці водій збив пішохода, рухаючись заднім ходом

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27 жовтня близько 15.30 у нагірній частині Кременчук 28-річний водій автомобіля Mercedes під час руху заднім ходом наїхав на пішохода.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, унаслідок ДТП 72-річний пішохід отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.