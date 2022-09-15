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«Будинок захищеної старості»: як живуть самотні пенсіонери у Семенівці

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 238

  «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у сучасному будинку престарілих на Кременчуччині
«Це один із наших кращих проєктів, це моя давня мрія. Тут живуть люди, які заслужили на гідні умови та гідну старість», - каже голова селищної ради Семенівки Людмила Милашечич, яка влаштувала екскурсію журналістам по комунальному закладу.

 

Людмила Милашевич

Будинок для людей похилого віку, який назвали  «Будинок захищеної старості», -  відносно невелика будівля, у якій колись був дитячий садок, потім — контора підприємства. Приміщення довго стояло занедбаним, аж поки влада Семенівки не облаштувала тут новий заклад. «Будинок захищеної старості» здали в експлуатацію у 2019 році. 

«У Семенівці, як і в інших громадах, є старі, які залишились самі — або діти поїхали, або люди взагалі самотніми залишились. Тому ми вирішили подбати хоча б про частину таких людей. Та й робочі місця ми в Семенівці створили, що теж важливо. Заклад розрахований на 21 особу, за потреби можна трохи  «ущільнитись». Нині зайняті усі місця, — каже Людмила Милашевич.

У холі журналістів зустріли привітні бабусі — вони саме дивились новини, але зробили перерву та заспівали гостям пісень. 

У «Будинку захищеної старості» є кухня, приміщення медичного та санітарного призначення. Кімнати для проживання — двомісні, одномісні, у кожній — санвузол, бойлер, душова кабіна. Умови в санкімнатах пристосовані для літніх людей. Біля унітаза — поручні. Є тривожна кнопка

«Якщо людині стане зле або самостійно не може піднятись, працівники моментально отримають сигнал та прийдуть на допомогу», - розповідає Людмила Милашевич.

Будинок обладнаний за сучасними вимогами — аварійне освітлення, пожежна сигналізація.

На території закладу є і городи — ним займаються пенсіонери та працівники будинку. Вирощують усе — від зелені до картоплі та кавунів, потім разом роблять закрутки на зиму.


Скільки коштів витрачають на цей заклад

На утримання цього комунального закладу з бюджету Семенівки витрачають близько 1 млн гривень на рік. Утримання однієї людини - 8,14 тис. гривень на місяць. Сюди входить проживання, догляд та п'ятиразове харчування. 

Як і в інших державних закладах, пенсіонери сплачують 75 % власної пенсії, 25 % залишається в них. Працівники будинку престарілих зазначають, що переважна більшість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Якщо у пенсіонера є працездатні діти або онуки, доведеться сплатити повну вартість перебування. Пріоритет надають жителям Семенівської громади. 

Людмила Милашевич зазначає, що тут працює колектив професіоналів — соціальні та медичні працівники — та зізнається, що відбирали людей за  «душевними якостями». 

«Такого будинку ще треба пошукати. Це не будинок престарілих, це — санаторій! - розповідає мешканка Будинку, переселенка з Харкова, Ольга Василівна. - Гігієна, чистота., харчування, персонал неймовірний»! 

Її обидва онуки зараз — в армії. Один онук на передовій на Харківщині, другий  служить у Франківську, зять — на Полтавщині. 

«Я переселенка, але тимчасова, я мрію та чекаю, коли закінчиться війна, і я повернусь додому», - каже Ольга Василівна.
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко
Теги: Будинок захищеної старості Будинок для людей похилого віку Семенівка Кременчуцький район Лидмила Милашевич
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