«Будинок захищеної старості»: як живуть самотні пенсіонери у Семенівці

Людмила Милашевич
Будинок для людей похилого віку, який назвали «Будинок захищеної старості», - відносно невелика будівля, у якій колись був дитячий садок, потім — контора підприємства. Приміщення довго стояло занедбаним, аж поки влада Семенівки не облаштувала тут новий заклад. «Будинок захищеної старості» здали в експлуатацію у 2019 році.
У холі журналістів зустріли привітні бабусі — вони саме дивились новини, але зробили перерву та заспівали гостям пісень.
У «Будинку захищеної старості» є кухня, приміщення медичного та санітарного призначення. Кімнати для проживання — двомісні, одномісні, у кожній — санвузол, бойлер, душова кабіна. Умови в санкімнатах пристосовані для літніх людей. Біля унітаза — поручні. Є тривожна кнопка
Будинок обладнаний за сучасними вимогами — аварійне освітлення, пожежна сигналізація.
На території закладу є і городи — ним займаються пенсіонери та працівники будинку. Вирощують усе — від зелені до картоплі та кавунів, потім разом роблять закрутки на зиму.
Скільки коштів витрачають на цей заклад
На утримання цього комунального закладу з бюджету Семенівки витрачають близько 1 млн гривень на рік. Утримання однієї людини - 8,14 тис. гривень на місяць. Сюди входить проживання, догляд та п'ятиразове харчування.
Як і в інших державних закладах, пенсіонери сплачують 75 % власної пенсії, 25 % залишається в них. Працівники будинку престарілих зазначають, що переважна більшість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Якщо у пенсіонера є працездатні діти або онуки, доведеться сплатити повну вартість перебування. Пріоритет надають жителям Семенівської громади.
Людмила Милашевич зазначає, що тут працює колектив професіоналів — соціальні та медичні працівники — та зізнається, що відбирали людей за «душевними якостями».
Її обидва онуки зараз — в армії. Один онук на передовій на Харківщині, другий служить у Франківську, зять — на Полтавщині.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер