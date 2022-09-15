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Кременчук, Політика

Попри війну та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних інститутів зростає

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 74

 

За результатами соцопитування українці найбільше довіряють ЗСУ, ДСНС та Національній гвардії

Попри війну та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає, — соцопитування

ЗСУ довіряє 91% відсоток українців.

Попри випробування війни та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів тільки зростає. На думку соціологів, зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальній згуртованості громадян.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, який у серпні проводив опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду «Відродження».

Так у порівнянні з результатами опитування, проведеного фондом у серпні 2021 року, станом на серпень 2022 року, серед українців зріс баланс довіри до всіх державних органів та соціальних інститутів, які були включені в опитування. Винятком стала лише довіра до політичних партій.

- За рік баланс довіри найбільше зріс до Президента України (+92%). Більш ніж на 50% зріс баланс довіри до ключових державних органів, які зараз займаються захистом держави: МВС (+65%), Національної гвардії (+64%), РНБО (+56%), Національної поліції (+54%), ДБР (+53%), Прикордонної служби (+53%), добровольчих загонів (+52%) та ДСНС (+50%).

Станом на серпень 2022 року, найбільший позитивний баланс довіри мають: ЗСУ (91%), ДСНС (82%), Національна гвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та Президент України (71%). Найменше українці довіряють політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%), - йдеться у повідомленні фонду.

Таким чином, із серпня 2021 року по серпень 2022 року топ-3 державних органів та соціальних інститутів за балансом довіри змінився наступним чином: Збройні Сили України зберегли свої позиції, ДСНС і Національна гвардія потіснили волонтерські організації та церкву, трійка аутсайдерів залишилася незмінною.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія ЗСУ ДСНС
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