Тріумф Сатани: Путін перейшов усі межі, порушуючи міжнародне право та відчуваючи власну безкарність (доповнюється)

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 860 Коментарів: 4

Як міжнародна спільнота реагує на визнання Путіним «ЛДНР» та введення російських військ до Донецька та Луганська

У своєму зверненні до громадян України Президент Володимир Зеленський зазначив, що «Росія легалізовує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року».

А міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що таким рішенням Кремль фактично визнав свою агресію проти України.

І якщо до сьогоднішньої ночі російські війська знаходились на окупованих ними територіях Донбасу та вели бойові дії проти наших військ під прикриттям збройних формувань маріонеткових режимів, то тепер вони там знаходяться вже відкрито та під своїм триколором. Отже російські політики від сьогодні можуть не брехати всьому світу про те, що «нас там нет». Маски скинуті. А через це загроза бойових дій між російськими регулярними військами, що відкрито визнали свою належність, та українськими військами на Донбасі зросла багатократно. До того, на окуповані території вночі увійшла велика кількість додаткових російських військ та бойової техніки, про що в соцмережах повідомляють місцеві жителі.

Як міжнародні спільнота реагує на відкрите попрання Росією усіх міжнародно-правових норм, усіх домовленостей та наданих обіцянок? Які санкції і коли будуть введені? Що робить влада України у цій надзвичайно небезпечній ситуації. Цю тему наша редакція буде досліджувати протягом усього дня, доповнюючи цю новину.

Вночі (у Нью-Йорку це був ще день) Рада безпеки ООН на заклик України провела термінове засідання та обговорила ситуацію щодо визнання Росією так званих «ЛДНР» та введення російських військ на територію, що контролюється окупаційною адміністрацією Росії. На ній усі члени Радбезу закликали Кремль відмовитися від дій, що призводять до ескалації, а представник РФ у відповідь звинуватив Київ у невиконанні мінських домовленостей.

На засіданні дії Росії щодо «ЛДНР» назвали спробою створити привід для подальшого вторгнення в Україну та заявили, що РФ своїми діями порушує міжнародне право і це матиме серйозні наслідки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що укази російського президента Володимира Путіна про визнання «незалежності» терористичних утворень на Донбасі є відкритою атакою на суверенітет України та означає вихід РФ з «мінських угод». Він наголосив, що подібний крок Москви є красномовним прикладом неповаги Путіна до норм міжнародного права.

Рішення Путіна осудив весь цивілізований світ, окрім його сателітів

Втім, вже знайшлись декілька країн, які підтримали це рішення Кремля. Це традиційні сателіти Москви: сирійський режим Башара Асада, Куба, Венесуела, Нікарагуа та ніким не визнані російські маріонетки – «Абхазія» та «Південна Осетія».





Міський голова Києва Віталій Кличко яскраве висловився щодо агресивих дій Путіна у своєму зверненні до киян та усіх українців.

У ньому він закликав міжнародних партнерів України терміново запровадити санкції проти РФ.

- Я хочу звернутися до киян, звернутися до всіх українців. З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн. Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу. Так я зауважу: Русь була Київською, а Київ – величним містом, ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва. Тому змиріться з цим! І зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі, – наголосив Віталій Кличко.

В «ЛДНР» сьогодні оголосили загальну мобілізацію

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін сьогодні, 22 лютого, підписав «указ» про «добровільну мобілізацію» усіх чоловіків віком до 55 років.

Раніше Пушилін закликав усіх чоловіків, які здатні тримати зброю в руках, прибути до військових комісаріатів для проходження військової служби у «добровольному порядку». Він постійно озвучує фейки про нібито наступ української армії, залякує мешканців окупованих районів та організував примусову евакуацію цивільного населення до Росії.

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти «ЛДНР»

Про це повідомляє пресслужба Білого дому. Указ президента США про блокування майна, що перебуває у США, яке належать особам, пов'язаним із так званою «ЛДНР», та заборону певних угод у зв'язку з визнанням Росією самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік».

Цей указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в самопроголошених республіках.

Визнання Російською Федерацією так званих регіонів «ДНР» або «ЛНР» України суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими домовленостями й ще більше загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, і, таким чином, є незвичною і надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, – йдеться в указі.

Указом забороняються інвестиції у т.зв. «ЛДНР», а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із цих регіонів.

Казахстан не визнає «ЛДНР» та не буде відправляти свої війська на Донбас

Союзник Росії по ОДКБ не збирається визнавати незалежність «ЛДНР» та відправляти своїх військових у складі «миротворчих сил» ОДКБ на Донбас. Про це заявив міністр зовнішніх справ Казахстану Мухтар Тлеуберди. Наразі Казахстан відпрацьовую власну позицію щодо рішення Путіна по визнанню незалежності «ЛДНР», яка буде оголошена після засідання Ради безпеки країни.

Грузія засудила визнання Путіним ОРДЛО та нагадала, що це «повторює сценарій агресії 2008 року»

У Грузії засудили та назвали порушенням основоположних принципів міжнародного права рішення президента Росії Володимира Путіна визнати «незалежними» окуповані території Донбасу. Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона звернула увагу, що схожим чином Росія у 2008 році окупувала 20% території Грузії та висловила підтримку територіальній цілісності України.

Британія обіцяє жорсткі санкції, які сильно вдарять по економіці Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна негайно запровадить санкції проти Росії, яка «повністю порушила міжнародне право». За його словами, санкції будуть спрямовані проти російських економічних інтересів «настільки сильно, наскільки ми можемо» і вразять «російську військову машину». Детально про санкції він обіцяв розповісти під час виступу у парламенті о 14:30 за Києвом.

Борис Джонсон також заявив, що президент Росії Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

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