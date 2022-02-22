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Надзвичайні новини

На Миргородщині потруїлися діти: поліція почала розслідування

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 485

Всі вони вчаться в одному ліцеї

19 лютого в смт. Велика Багачка загальноосвітні заклади Гоголівської громади перевели на дистанційне навчання, повідомляє ДСНС.

Поліція з’ясувала, що 15 лютого до директора місцевого ліцею звернулися двоє 4-класників та одна 6-класниця з болем у шлунку. Наступного дня до сімейного лікаря батьки привели ще двох першокласників з такою ж проблемою.

Дітей не госпіталізували. Попередня інформація - погіршення самопочуття учнів ліцею могла викликати ротавірусна інфекція.

Слідчі внесли відомості до реєстру за ч.1 ст. 325 ККУ (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам).

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: отруєння діти Миргород
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