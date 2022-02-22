100-метровий синьо-жовтий прапор у Німеччині: акція на підтримку України очима кременчужанки

На фоні загострення ситуації на кордонах України та ескалації загроз із боку РФ у ряді країн Європи пройшли заходи на підтримку нашої держави. Кременчужанка Олена Маляренко, яка працювала журналісткою «Телеграфа», уже не перший рік живе у Бонні. 19 лютого, коли в Німеччині (у Мюнхені) проходив безпековий форум, вона побувала на акції на підтримку України в Кельні.

Наша колега Олена поділилася своїми враженнями у фейсбуці 20 лютого:

«19 лютого українці діаспори та небайдужі громадяни різних країн вийшли на заходи на підтримку України у Кельні, Мюнхені, Майнці, Дюсельдорфі, Гамбурзі, Гайдельберзі, Вупперталі, Франкфурті.

Небайдужі до української ситуації зібралися разом у Празі, Римі, Варшаві, Мельбурні, Зальцбурзі, Парижі, Відні, Будапешті, Цюріху та ще зберуться у Вроцлаві та Вільнюсі.

На акцію в Кельні, думала, не встигну, адже вночі літаком прилетіла з України, але завдяки друзям і знайомим, встигла!

Цього разу Кельном пройшла Хода Єдності із 100-метровим прапором України. Близько 130-150 учасників пройшли частиною центральних вулиць міста та вшанували загиблих у ці дні на Майдані, а сотні пішоходів та автомобілістів знімали ходу на відео чи просто спостерігали за нею. Деякі підтримували українців, деякі - ні. Основна ідея акції була в тому, щоб вкотре заявити європейській спільноті про ситуацію в Україні і про те, що війна в Україні, це війна майже у Європі.

Чому варто приходити на заходи солідарності з Україною і говорити з європейцями на акціях та у приватних розмовах про Україну? Тому, що це теж частина інформаційної війни, це протидія російській дезінформації, це розголос - а значить, можливість отримати додаткову підтримку і захистити рідних і близьких, навіть, якщо ти далеко.

Тож дякую, всім, хто прийшов та тим, хто організував цей захід».