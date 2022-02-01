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Топ новина, Кременчук

Нарешті у Кременчуці після термомодернізації відкрили дитсадок №5

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 147

 

Тепер працюють всі дитячі заклади

Сьогодні, 1 лютого, після затяжної термомодернізації відкрили дитячий садок №5. Діти повернулися до своїх груп. Наш журналіст побував на місці – побачив, що подекуди будівельний брак не усунули: на стінах подекуди все ті ж білі смуги, бо змилася фарба. На балкончику все так же немає огородження (сподіваємося, діти туди не ходять).

На балконі бракує елемента огородження
На балконі бракує елемента огородження

Батьки задоволені, що дитсадок усе-таки відкрили. Кажуть – дуже довго чекали цієї події. Але не всі діти поділяють радість батьків: посидівши більш, ніж півроку вдома, малеча встигла відвикнути від дитсадка.

Будівельники залишили матеріали
Будівельники залишили матеріали

Нагадаємо, низку дитсадків зачинили на термомодернізацію влітку. Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Підрядником – азербайджанське ТОВ ММС «Арт-Проже». Через затяжну термомодернізацію на початку навчального року 2021-2022 була повністю або частково паралізована робота 11 дитсадків.

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Деякі із закладів спочатку відчиняли – потім знов зачиняли. Батьки вихованців протестували під мерією.

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Наразі всі заклади вже приймають дітей. Проте комплекс робіт з термомодернізації, передбачений угодами, не завершений. А це означає, що навесні або влітку садочки знову почнуть закривати на ремонт. Подальший графік робіт на даний час не  оприлюднений.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Тамара Зінченко
Теги: дитсадок термомодернізація КМЕК Арт-Проже ремонт
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