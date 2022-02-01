Нарешті у Кременчуці після термомодернізації відкрили дитсадок №5

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 147

Сьогодні, 1 лютого, після затяжної термомодернізації відкрили дитячий садок №5. Діти повернулися до своїх груп. Наш журналіст побував на місці – побачив, що подекуди будівельний брак не усунули: на стінах подекуди все ті ж білі смуги, бо змилася фарба. На балкончику все так же немає огородження (сподіваємося, діти туди не ходять).

На балконі бракує елемента огородження

Батьки задоволені, що дитсадок усе-таки відкрили. Кажуть – дуже довго чекали цієї події. Але не всі діти поділяють радість батьків: посидівши більш, ніж півроку вдома, малеча встигла відвикнути від дитсадка.

Будівельники залишили матеріали

Нагадаємо, низку дитсадків зачинили на термомодернізацію влітку. Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Підрядником – азербайджанське ТОВ ММС «Арт-Проже». Через затяжну термомодернізацію на початку навчального року 2021-2022 була повністю або частково паралізована робота 11 дитсадків.

Деякі із закладів спочатку відчиняли – потім знов зачиняли. Батьки вихованців протестували під мерією.

Наразі всі заклади вже приймають дітей. Проте комплекс робіт з термомодернізації, передбачений угодами, не завершений. А це означає, що навесні або влітку садочки знову почнуть закривати на ремонт. Подальший графік робіт на даний час не оприлюднений.