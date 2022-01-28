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Топ новина, Кременчук, Освіта

1-11 класи шкіл, позашкілля, заклади культури та спорту йдуть на дистанційне навчання

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 677 Коментарів: 2

 

Виші, які підпорядковані МОН, навчатимуться у дистанційному режимі місяць

У Кременчуці 1-11 класи шкіл, позашкілля, заклади культури та спорту йдуть на дистанційне навчання на два тижні з 31 січня. Таке рішення 28 січня у мерії ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Головний освітянин нашого міста Геннадій Москалик повідомив, що у звичайні дні школи відвідують 95-98% учнів, на минулому тижні цей показник скоротився до 90%, вчора становив 69%, тоді як сьогодні – 55%. І 25% від кількості класів, які зараз навчаються онлайн, – це початкова школа.

Аби діти, які хворіють, не пропускали заняття, Геннадій Москалик рекомендував зменшити навантаження для них, обмежити домашнє завдання, але все ж повністю не відлучати від освітнього процесу.

Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що найдієвіший спосіб боротьби з коронавірусом – це масова вакцинація. Проте щепитися можуть діти з 12 років, а отже ті, хто молодше, – у зоні ризику. Саме через це і слід ввести заняття онлайн, поки дитяча захворюваність не сягнула піку.

Віцемерка Ольга Усанова додала, що під час першої хвилі діти на COVID-19 практично не хворіли, а під час другої хвилі відсоток хворих був 1,2%. Але зараз, під час третьої хвилі, він складає 15% і зростає далі. І захворюваність серед дитячого населення розподіляється рівномірно за віком. Саме тому і вирішили відправити на дистанційне навчання навіть учнів початкових класів всупереч рекомендаціям МОН.

Виші, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України, навчатимуться у дистанційному режимі увесь наступний місяць.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: presentnews.biz.ua
Теги: дистанційне навчання карантин діти школярі
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Коментарі: 2

35
Sleash:
Сьогодні, 11:33

Да уж, какой там МОН, зачем оставлять 1-4 классы если так и термомодернизацию делать не нужно и отопление можно вообще отключить, отличное решение «молодцы».  


17 1
170
route 66:
Сьогодні, 11:50

Цитата: Sleash

Да уж, какой там МОН, зачем оставлять 1-4 классы если так и термомодернизацию делать не нужно и отопление можно вообще отключить, отличное решение «молодцы».  

Аби не мовчки?


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