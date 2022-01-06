«Молодець, візьми пиріжок»: антирейтинг сумнівних досягнень у Кременчуці за 2021 рік

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 449

В останні дні минулого року батьківську спільноту у Кременчуці сколихнуло новорічне фото, викладене у соцмережах. Ні, не дитинки у святковому костюмі, і навіть не котика-пухнастика, а пиріжка!... Пиріжок той непростий – такі видавали цьогоріч вихованцям дитсадків замість цукерок. І виявився той малесенький пиріжечок ще й порожнім!

Чого лише не бажали у зв’язку з цим міській владі, яка «санкціонувала» пиріжки замість цукерок! Найзрозуміліше у цій ситуацій побажання – щоб меру по життю давали отакі смаколики, як дістався дитині. Ми подумали: чому б і ні? І вирішили (віртуально) «роздати» порожні пиріжки не лише меру, а й іншим фігурантам, які на це заслуговують. Отже, представляємо наші номінації – і наших номінантів.





Віталій Малецький - номінація «Порнхаби року»

Мер та його команда протягли на сесії рішення про скорочення 11 бібліотек – але замість них містянам пообіцяли укрупнені публічні хаби. Які у вас асоціації зі словом «публічний хаб»? Ми думали - сучасний, цифровий... Та от біда: виявилося, що в міському бюджеті-2022 грошей на розвиток бібліотечних хабів міська влада не заклала… І у нас виникла інша асоціація – мабуть, укрупнені хаби - це порнхаби! Бо на те, що не до пуття зроблено, у народі кажуть – «порнографія». Скорочення у місті, до речі, торкнулися і позашкілля – не лише бібліотек. Крім того, як «порнографія» виглядав процес затяжної термомодернізації дитсадків. А раптом меру «підгорить» через нашу нетолерантну оцінку – нехай згадає власні вислови. Нещодавно, під час виконкому, він назвав свого підлеглого – директора КАТП 1628 «главным г**новозом».

Вадим Качан – номінація «Як із гуски вода»

Директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадим Качан відповідає за дуже велику справу – термомодернізацію 66 громадських будівель. Йому міська влада довірила 10,5 млн євро, більшість із яких – кредит. Що з цього вийшло – ми всі бачили. Пан Качан підписав контракт із будівельною фірмою. І будівельники розвезли ремонти у дитсадках аж до лютої зими. Хоча сам пан Качан публічно обіцяв, що роботи будуть завершені до початку опалювального сезону. Натомість дитсадки стояли зачинені – а батьки ходили протестувати під мерію. Депутати гучно обурювалися та вимагали відставки Вадима Качана – за зрив проєкту. Але з нього - «як із гуски вода». Бо відставку не підтримав мер. Більше того, на одній із останніх сесій депутати дізналися, що Вадим Качан ще й отримує премії за роботу.

Юрій Шаповалов – номінація «Вибивала року»

Народний депутат Юрій Шаповалов дуже любить слово «вибити». Ось як цитує його пресслужба виконкому: «Вдалося вибити додаткові кошти з державного бюджету, які будуть направлені на завершення робіт з реконструкції приміщення для створення кардіохірургічної служби в лікарні «Кременчуцька». І це не перший раз, коли нардеп щось «вибиває» - ніби вибивала із 90-х років у сумнівному барі. Ми якось зовсім не так розуміємо роботу народних депутатів із державним бюджетом України. На нашу думку, нардепи мають працювати над справедливим розподілом коштів платників податків для всіх регіонів України (йдеться про Державний фонд регіонального розвитку). А не «вибивати» кожен на свій регіон і не піаритися за рахунок наших із вами грошей. Але такий піар та маніпуляції нардеп дуже полюбляє. Близькі до нього ЗМІ розкручують тезу про «міст Шаповалова». У людей уже мізки закипають: то чий це міст? Шаповалова чи Зеленського? Бо міст – це програма Президента «Велике будівництво»? Не переймайтесь: міст наш – його збудують за наші з вами гроші.

Олексій Мовчан – номінація «Дубина року»

Нардеп Олексій Мовчан у березні минулого року подивував входженням у міжфракційне об’єднання у Верховній Раді «Дубина – слуга українського народу». Керівником об’єднання став нардеп Олександр Дубінський, чия «мама любит скорость», уже тоді він був фігурантом кримінальної справи – за ухилення від сплати податків та відмивання доходів. Скандальний Дубінський – людина не менш скандального олігарха Коломойського. ТЪ питав у Мовчана – і навіщо йому єднатися з Дубінським? На що той дав розлогу відповідь, заявивши, між іншим: «Міжфракційне об’єднання – це не політичний майданчик, це більше клуб за інтересами». Тож ми й досі дивуємося інтересам Мовчана й тому, по яких клубах та з ким він ходить.

Ольга Усанова – номінація «Чарівний голос Джельсоміно»

Віцемерка Ольга Усанова зазвичай дуже стримана на публіці – коли виконує роль віцемерки. Цю стриманість вона демонструє у тихому голосі, що ледь чутно лунає на засіданнях виконкому. Так тихо – що в трансляції й не розібрати, що вона там говорить. Так само тихо відповідає на запитання журналістів. Але пані Усанова – ще й депутатка Полтавської облради. І ми з подивом побачили, як гучно вона вміє кричати на сесіях облради та мітингувати перед трибуною. Річ у тім, що в облраді у партії «За майбутнє» не такий вплив, як у міській раді – і вона весь час чубиться з конкурентами. Так само «майбутні» чубилися з конкурентам і на сесіях Кременчуцької райради – коли з посади голови райради посунули їхнього ставленика. І тут ми теж чули потужний голос пані Ольги. Ми подумали – це, мабуть, якась магія – як у казці «Чарівний голос Джельсоміно» - потужний голос просто періодично зникає! Ну, не думати ж нам, що це якесь роздвоєння особистості: сьогодні я – чиновниця, і тому говорю тихо. А завтра - депутатка, і тому кричу. А може, сумісництво функцій таки шкідливо впливає на людину?

Олександр Плескун та Олександр Яцина – номінація «Незвані гості року»

Цьогоріч депутати міської ради «з боєм» ділили бюджет на 2022 рік, який виконком вніс у міську раду в «свинячий голос» - фактично за добу до ухвалення. Опрацювати документ у такі стислі строки – нереально. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявляв меру: «Ви хочете зробити з нас статистів? Щоб ми лише подивилися на проєкт із цифрами і затвердили його?» Плескун пропонував відкласти питання на іншу сесію. Гучно та довго обурювався й депутат Яцина: «Це перший рік, коли депутатів не покликали на розгляд бюджету!» Та суть цієї заяви звелася до фрази «не покликали» («не позвали» - від Яцини в оригіналі це лунало російською). За нашими спостереженнями, наступного дня депутат Яцина пішов не на семінар, де представляли бюджет – а прямо до мера в кабінет. Покликали! Пообіцяли по мільйону на «добрі справи» на округах – і в депутатів раптом зникли всі інші питання по бюджету в 3 мільярди. Виходить, уся справа не в прозорому розгляді бюджету, а в тому, щоб «звали» – кулуарно?



Олександр Борзенко – номінація «Плюшевий термінатор»

Цього року містяни, затамувавши подих, слідкували за тим, чи завоює руку та серце красуні Злати Огнєвіч керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. На одному з побачень зі Златою він назвав себе «плюшевим термінатором» - сильним та ніжним одночасно. Красуня не віддала йому своє серце, однак скільки було емоцій! Тепер пана Борзенка точно впізнаватимуть на вулицях. Але ця слава - учасника шоу, а не головного копа міста. Різниця є. А ми бажаємо Олександру Борзенку та його підлеглим інших приводів світитися в медіа – завдяки професійній роботі.

Максим Середа – номінація «Заспокійливе року»

Керівник міського управління охорони здоров’я Максим Середа дуже переймається честю професії лікарів. Але переймається, на нашу думку, не з того боку. Бо навіть тоді, коли медики припускаються відвертих проколів у своїй роботі, які можуть коштувати здоров’я пацієнтам, пан Середа чомусь починає заспокоювати та запевняти в протилежному. «Можу вас запевнити, що без медичної допомоги дитину з травмпункту не відпустять», - заявив він після випадку, коли дитину з травмою носа навіть не оглянули в дитячій лікарні. Але ж відпустили! Як виявилося згодом – відпустили не одну дитину, а двох дітей із травмами: батьки іншої дитини везли її у Горішні Плавні, щоб накласти гіпс. Потім були ще перебої з ліками у дитячій лікарні, ненадання допомоги пацієнтці у пологовому будинку… І тут не допоможе «заспокійливе» уникання розголосу.. Необхідно зробити так, щоб медична система працювала, відверто говорити про недоліки – і виправляти їх.