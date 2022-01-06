У Кременчуці знайшли авто на викрадених номерах

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Сьогодні, 6 січня, близько 6.00, увагу патрульних привернула Mazda, водій якої порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час розгляду справи інспектори з'ясували, що державні номерні знаки, які перебували на автівці не належать їй та вважаються викраденими з іншого транспортного засобу.

Сам же керманич так і не зміг пояснити патрульним звідкіля взялись ці номерні знаки на його легковику.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події.