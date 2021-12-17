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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

1,7% кременчужан, які померли від ускладнень COVID-19, були щепленими

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 336 Коментарів: 5

 

У місті вже імунізували 50% дорослого населення

У Кременчуці 1365 вакцинованих людей захворіли на COVID-19, із них 335 зробили щеплення однією дозою, 1030 – двома. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, загалом 10 щеплених кременчужан померли від ускладнень коронавірусної інфекції, що складає менше 1% від кількості хворих вакцинованих.

За підрахунками ТЪ, це 1,7% від загальної кулькості смертей (станом на 16 грудня від COVID-19 у Кременчуці померли 594 людини). Всього, згідно з офіційною сатистикою, від початку пандемії у Кременчуці виявили 17 301 випадок хвороби, тобто смертність від коронавірусу у нашому місті становить 3,4%. Смертність вакцинованих - 0,06% хворих кременчужан.

Станом на ранок 17 грудня протиковідну вакцинацію однією дозою пройшли 103354 жителя нашого міста, двома дозами – 92441 кременчужан.

Також стало відомо про те, що у Кременчуці вже імунізували 50% дорослого населення. Полтавщина перетнула цю позначку у 50% 8 грудня.

Нагадаємо, пройти безкоштовну імунізацію від COVID-19 можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги №1, 2, 3. Крім того, щеплення можна зробити у чотирьох центрах масової вакцинації кременчужан, які працюють без вихідних:

  • у Міському палаці культури за адресою бульвар Пушкіна, 2 – з 9.00 до 18.00;
  • у приміщенні колишньої поліклініки №4 на проспекті Лесі Українки, 80 – з 09.00 до 19.00;
  • в торгівельному гіпермаркеті «Амстор» на вулиці Олександра Халаменюка, 7 – з 10.00 до 16.00;
  • в гіпермаркеті «Нова лінія» на вул. Київській, 66Г – з 10.00 до 16.00 (субота-неділя).

Наразі у Кременчуці щеплять вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Моdernа.

Ми їх знайшли: є вакциновані кременчужани, які померли від COVID і не потрапили у статистику
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: khoda.gov.ua
Теги: вакцинація центр масової вакцинації смерть от коронавируса вакцина
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Коментарі: 5

3 988
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:01

так а из 50% вакцинированных сколько болело то?


4 3
500
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 15:25

Вакцинировано 50%, умерло 1,7%

Неплохой результат. Но интереснее бы были цифры не с самого начала, а с того момента, как были вакцинированы процентов 20%. Тогда средний процент вакцинарованных можно взять как (20+50)/2=35%. А умерших вакцинированных будет условно 3% или 4%, что очень неплохо.


3 3
3 988
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:31

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали українцям, що всі учасники будь-яких масових заходів на відкритому повітрі повинні мати необхідні COVID-документи. У відомстві зазначили, що йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки й виставки

. smile


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17
Катерина Турубара:
Сьогодні, 16:00

Цитата: zzzzzz

так а из 50% вакцинированных сколько болело то?

1365 кременчужан захворіло із загальної кількості вакцинованих. А всього вакцинували 50% дорослих.


2 1
94
Fox:
Сьогодні, 16:12

Цитата: Катерина Турубара

 

1365 кременчужан захворіло із загальної кількості вакцинованих. А всього вакцинували 50% дорослих.

 

Вы серьезно верите в цифру 50% РЕАЛЬНО вакцинированных? winkinnocent


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