1,7% кременчужан, які померли від ускладнень COVID-19, були щепленими

У Кременчуці 1365 вакцинованих людей захворіли на COVID-19, із них 335 зробили щеплення однією дозою, 1030 – двома. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, загалом 10 щеплених кременчужан померли від ускладнень коронавірусної інфекції, що складає менше 1% від кількості хворих вакцинованих.
За підрахунками ТЪ, це 1,7% від загальної кулькості смертей (станом на 16 грудня від COVID-19 у Кременчуці померли 594 людини). Всього, згідно з офіційною сатистикою, від початку пандемії у Кременчуці виявили 17 301 випадок хвороби, тобто смертність від коронавірусу у нашому місті становить 3,4%. Смертність вакцинованих - 0,06% хворих кременчужан.
Станом на ранок 17 грудня протиковідну вакцинацію однією дозою пройшли 103354 жителя нашого міста, двома дозами – 92441 кременчужан.
Також стало відомо про те, що у Кременчуці вже імунізували 50% дорослого населення. Полтавщина перетнула цю позначку у 50% 8 грудня.
Нагадаємо, пройти безкоштовну імунізацію від COVID-19 можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги №1, 2, 3. Крім того, щеплення можна зробити у чотирьох центрах масової вакцинації кременчужан, які працюють без вихідних:
Наразі у Кременчуці щеплять вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Моdernа.