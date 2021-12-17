1,7% кременчужан, які померли від ускладнень COVID-19, були щепленими

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 336 Коментарів: 5

У Кременчуці 1365 вакцинованих людей захворіли на COVID-19, із них 335 зробили щеплення однією дозою, 1030 – двома. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, загалом 10 щеплених кременчужан померли від ускладнень коронавірусної інфекції, що складає менше 1% від кількості хворих вакцинованих.

За підрахунками ТЪ, це 1,7% від загальної кулькості смертей (станом на 16 грудня від COVID-19 у Кременчуці померли 594 людини). Всього, згідно з офіційною сатистикою, від початку пандемії у Кременчуці виявили 17 301 випадок хвороби, тобто смертність від коронавірусу у нашому місті становить 3,4%. Смертність вакцинованих - 0,06% хворих кременчужан.

Станом на ранок 17 грудня протиковідну вакцинацію однією дозою пройшли 103354 жителя нашого міста, двома дозами – 92441 кременчужан.

Також стало відомо про те, що у Кременчуці вже імунізували 50% дорослого населення. Полтавщина перетнула цю позначку у 50% 8 грудня.

Нагадаємо, пройти безкоштовну імунізацію від COVID-19 можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги №1, 2, 3. Крім того, щеплення можна зробити у чотирьох центрах масової вакцинації кременчужан, які працюють без вихідних:

у Міському палаці культури за адресою бульвар Пушкіна, 2 – з 9.00 до 18.00;

у приміщенні колишньої поліклініки №4 на проспекті Лесі Українки, 80 – з 09.00 до 19.00;

в торгівельному гіпермаркеті «Амстор» на вулиці Олександра Халаменюка, 7 – з 10.00 до 16.00;

в гіпермаркеті «Нова лінія» на вул. Київській, 66Г – з 10.00 до 16.00 (субота-неділя).

Наразі у Кременчуці щеплять вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Моdernа.