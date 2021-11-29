В ніч на 29 листопада на бульварі Пушкіна у Кременчуці сталася масова бійка підлітків. За словами очевидців, вони орендували квартиру на добу для тусовки.
Як повідомили у пресслужбі поліції, ситуація дійсно мала місце. Постраждали два брати, вони написали заяву до поліції. Попередня правова кваліфікація - стаття 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Зараз ювенальні поліцейські та слідчі розбираються у тому, що сталося.
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У пресслужбі поліції повідомили, що між групою молодих людей, які відпочивали в одній із квартир будинку, та двома місцевими чоловіками, яким 36 та 34 роки, виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок інциденту чоловіки отримали тілесні ушкодження та звернулися до лікарні за медичною допомогою.
З метою встановлення обставин та причин конфлікту, а також причетних до нього осіб, за даним фактом слідчим поліції Кременчуцького районного управління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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