У центрі Кременчука підліткова «вписка» закінчилася масовою бійкою (уточнено)

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 2 718 Коментарів: 3

В ніч на 29 листопада на бульварі Пушкіна у Кременчуці сталася масова бійка підлітків. За словами очевидців, вони орендували квартиру на добу для тусовки.

«Підлітки орендували квартиру на добу для тусовки. Турбота про майно сусідів коштувала двом чоловікам дуже дорого. Компанія швидко вийшла на вулицю та гуртом звалила чоловіків на асфальт. Били ногам по голові, по обличчю. На допомогу вибігли люди, але зупинити побиття не вдавалося. Побиття припинилося, коли жертви втратили свідомість. Ця ситуація страшна, бо показує рівень агресії серед молоді та безвідповідальнсть підприємця, який цю квартиру сдає в оренду», - пишуть містяни-очевидці.

Як повідомили у пресслужбі поліції, ситуація дійсно мала місце. Постраждали два брати, вони написали заяву до поліції. Попередня правова кваліфікація - стаття 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз ювенальні поліцейські та слідчі розбираються у тому, що сталося.

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У пресслужбі поліції повідомили, що між групою молодих людей, які відпочивали в одній із квартир будинку, та двома місцевими чоловіками, яким 36 та 34 роки, виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок інциденту чоловіки отримали тілесні ушкодження та звернулися до лікарні за медичною допомогою.

- Слідчі, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, провели слідчі дії та встановили учасників конфлікту. Попередня причина бійки - зауваження зі сторони потерпілих, що потягло за собою агресію зі сторони групи підлітків, що відпочивали в одній із квартир багатоповерхівки. Наразі встановлено, що серед учасників є неповнолітні, 14-16 років, з якими працюють ювенальні поліцейські, - розповів Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

З метою встановлення обставин та причин конфлікту, а також причетних до нього осіб, за даним фактом слідчим поліції Кременчуцького районного управління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.