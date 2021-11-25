На Харківщині автобус Москва-Кременчук злетів з дороги: водія затисло

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 1 369 Коментарів: 2

У Харківській області рятувальники деблокували з понівеченого у ДТП автобусу Москва-Кременчук водія. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

ДТП сталася 25 листопада о 10.05 на 433 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, неподалік с. Литвинівка Богодухівського району. Водій пасажирського автобусу Neos не впорався з кермуванням, після чого транспортний засіб злетів у кювет.

Внаслідок ДТП 58-річного водія автобусу затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу. Рятувальники 59-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС м. Валки на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі прибули на місце аварії та за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого водія. Його транспортували до карети екстреної медичної допомоги, а нею далі до Валківської міської лікарні.

Ще трьом пасажирам автобусу було надано допомогу на місці. Інші пасажири автобусу (всього їх було 16 чоловік) не постраждали. Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці.



