Справжні фанати цифрової освіти можуть долучитися до Дія.EduCon

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Участь безкоштовна для усіх охочих, але попередньо треба зареєструватися

29 листопада 2021 року Міністерство цифрової трансформації України проведе масштабну онлайн-подію для фанатів цифрової освіти - Дія.EduCon. Про деталі можна дізнатися на сайті міністерства.

Дія.Цифрова освіта - це національний проєкт із розвитку цифрової грамотності українців. Проєкт має дві складові: онлайн і оффлайн.

Портал Дія.Цифрова освіта - це можливість безоплатно навчатися в інноваційному форматі освітніх серіалів. Загалом на порталі вже близько 70 освітніх серіал із цифрової грамотності для юристів, вчителів, медиків, журналістів, держслужбовців, школярів тощо.

Оффлайн-мережа хабів цифрової освіти - це понад 6 000 партнерських установ по всій Україні (бібліотеки, ЦНАПи, приватні компанії тощо), де всі охочі безоплатно можуть навчатися цифрової грамотності.

Ознайомитися з програмою онлайн-події можна тут.

Участь у Дія.EduCon безкоштовна, але для участі необхідно зареєструватися.