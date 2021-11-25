Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Україна, Світ

Справжні фанати цифрової освіти можуть долучитися до Дія.EduCon

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 202

 

Участь безкоштовна для усіх охочих, але попередньо треба зареєструватися

29 листопада 2021 року Міністерство цифрової трансформації України проведе масштабну онлайн-подію для фанатів цифрової освіти - Дія.EduCon. Про деталі можна дізнатися на сайті міністерства.

Дія.Цифрова освіта - це національний проєкт із розвитку цифрової грамотності українців. Проєкт має дві складові: онлайн і оффлайн. 

Портал Дія.Цифрова освіта - це можливість безоплатно навчатися в інноваційному форматі освітніх серіалів. Загалом на порталі вже близько 70 освітніх серіал із цифрової грамотності для юристів, вчителів, медиків, журналістів, держслужбовців, школярів тощо.

Оффлайн-мережа хабів цифрової освіти - це понад 6 000 партнерських установ по всій Україні (бібліотеки, ЦНАПи, приватні компанії тощо), де всі охочі безоплатно можуть навчатися цифрової грамотності. 

Ознайомитися з програмою онлайн-події можна тут.

Участь у Дія.EduCon безкоштовна, але для участі необхідно зареєструватися.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія.EduCon Мінцифри цифровізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх