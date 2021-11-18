«Швидкі» штрафують за перевищення швидкості: чому так трапляється

Зазвичай на автомобілі зі спецсигналами протоколи не складають, але через людській фактор може статися помилка
В Полтаві 13 листопада стався, на перший погляд, неможливий інцидент: автомобіль екстреної медичної допомоги отримав штраф за недотримання швидкісного режиму на суму 1 700 гривень. «ТелеграфЪ» спробував розібратися в проблемі, аби з’ясувати, чому це трапилося і як діяти в подібній ситуації.
Автомобіль, що належить кременчуцькій службі транспортування тяжких хворих, перевозив хворого на COVID-19 у тяжкому стані з Кременчука в Полтаву. Значення мала кожна хвилина, адже в автомобілі обмежений запас кисню, тож водій мав вагомі причини для перевищення встановленого швидкісного режиму. Тим паче, що машина має всі необхідні для цього дозволи та ліцензії на використання спецсигналів.
Рухаючись по вулиці Маршала Бірюзова з увімкненою сиреною та проблисковими маячками, «швидка» попала в поле зору камери автоматичної фіксації порушень. За даними камери, швидкість автомобіля становила 104 км/год при допустимих 50 км/год. Як результат був виписаний штраф у розмірі 1 700 гривень.
Ми поспілкувалися з власником автомобіля, аби з’ясувати деталі. Виявилося, що подібний інцидент стався не вперше – але раніше суми були значно менші.
Чоловік зазначив, що представники поліції визнали помилку, та скасують штраф. Але вважає, що подібні інциденти неприпустимі – особливо в період пандемії.
Ситуація, яка сталася в Полтаві, не поодинока: аналогічні випадки трапляються по всій країні. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, заяви про штрафи, які отримували автомобілі екстреної допомоги, періодично надходять і після розгляду скасовуються. На даний момент є вже 49 таких скасованих постанов – 20 з яких правоохоронці виявили самостійно.
Але трапляється, що проблискові маячки непомітні на фото або інспектор не визначив їх наявність візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб, може звернутись із заявою про оскарження постанови і вона буде скасована.
Олексій Білошицький додав, що наразі налагоджено комунікацію із керівництвом групи з екстреної медичної допомоги МОЗ і існує алгоритм швидкої співпраці на випадок виникнення таких ситуацій.
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