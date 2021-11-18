«Швидкі» штрафують за перевищення швидкості: чому так трапляється

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 125 Коментарів: 1

Зазвичай на автомобілі зі спецсигналами протоколи не складають, але через людській фактор може статися помилка

В Полтаві 13 листопада стався, на перший погляд, неможливий інцидент: автомобіль екстреної медичної допомоги отримав штраф за недотримання швидкісного режиму на суму 1 700 гривень. «ТелеграфЪ» спробував розібратися в проблемі, аби з’ясувати, чому це трапилося і як діяти в подібній ситуації.

Що, власне, трапилося

Автомобіль, що належить кременчуцькій службі транспортування тяжких хворих, перевозив хворого на COVID-19 у тяжкому стані з Кременчука в Полтаву. Значення мала кожна хвилина, адже в автомобілі обмежений запас кисню, тож водій мав вагомі причини для перевищення встановленого швидкісного режиму. Тим паче, що машина має всі необхідні для цього дозволи та ліцензії на використання спецсигналів.

Рухаючись по вулиці Маршала Бірюзова з увімкненою сиреною та проблисковими маячками, «швидка» попала в поле зору камери автоматичної фіксації порушень. За даними камери, швидкість автомобіля становила 104 км/год при допустимих 50 км/год. Як результат був виписаний штраф у розмірі 1 700 гривень.

Ми поспілкувалися з власником автомобіля, аби з’ясувати деталі. Виявилося, що подібний інцидент стався не вперше – але раніше суми були значно менші.

- У мене є вже 4 протоколи на автомобілі «швидкої» допомоги, але там були суми в районі 100 гривень, я їх сплачував, адже не хотів витрачати час на оскарження, - розповів він.

Чоловік зазначив, що представники поліції визнали помилку, та скасують штраф. Але вважає, що подібні інциденти неприпустимі – особливо в період пандемії.



Що кажуть патрульні

Ситуація, яка сталася в Полтаві, не поодинока: аналогічні випадки трапляються по всій країні. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, заяви про штрафи, які отримували автомобілі екстреної допомоги, періодично надходять і після розгляду скасовуються. На даний момент є вже 49 таких скасованих постанов – 20 з яких правоохоронці виявили самостійно.

Система працює за таким алгоритмом:

У випадку скоєння правопорушення воно автоматично фіксується щодо всіх транспортних засобів, які було ідентифіковано.

Автомобілі швидкої медичної допомоги мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка.

Якщо таке авто фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту.

Але трапляється, що проблискові маячки непомітні на фото або інспектор не визначив їх наявність візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб, може звернутись із заявою про оскарження постанови і вона буде скасована.

«Також ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки», - йдеться у повідомленні.

Олексій Білошицький додав, що наразі налагоджено комунікацію із керівництвом групи з екстреної медичної допомоги МОЗ і існує алгоритм швидкої співпраці на випадок виникнення таких ситуацій.