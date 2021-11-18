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Кременчук, Освіта

«Лось» і «Пантера»: за що нагородили юних екологів Кременчука

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 232

 

Діти взяли участь у Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон»

Учасницю обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» Вікторію Кулішову, ученицю Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», за роботи «Чорна пантера» та «Лось» нагородили дипломом другого ступеня. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

А учениця 6-А класу Кременчуцької гімназії №1 Єлизавета Хатаєва (керівник Ольга Пащенко) одержала диплом другого ступеня за участь в обласному конкурсі екологічних плакатів «Природа і люди».

Крім того, учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді взяв участь у Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон» та отримав диплом першого ступеня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: екологія конкурс плакат рисунок творчество дети
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