«Нову лінію» перевіряли через небезпечні китайські іграшки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 878 Коментарів: 2

Держпродспоживслужба провела рейди по магазинах та ринках Кременчука і Полтави

Спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області перевіряли магазини та ринки Кременчука і Полтави через небезпечні китайські іграшки.

На сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області повідомляється про те, що понад 70% «іграшкового ринку» України заполонили дешеві китайські вироби. Експерти закликають батьків уникати їх купівлі, адже такі іграшки можуть містити небезпечні для здоров’я дітей речовини.

За спостереженнями Держпродспоживслужби, близько половина ринку дитячих іграшок є такими, що не відповідають державним стандартам якості. Майже в кожному непрофільному магазині продається контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) та невеликих регіональних магазинах – такий товар взагалі є основним. Така ж ситуація зустрічається в інтернет-магазинах та соціальних мережах.

Непоодинокими є випадки травмування дітей, алергічних проявів, хімічних отруєнь, а також настання інвалідності від контакту дітей з іграшками сумнівної якості. Нещодавно розголосу набула історія, що трапилася з мешканкою Закарпатської області. Її 5-річного сина лікарі, на щастя, встигли врятувати! Дитина, бавлячись, розкусила неонову паличку, до організму потрапили токсичні речовини, які викликали стрімку алергічну реакцію. За словами лікарів, це могло призвести до анафілактичного шоку!

Тому до Держпродспоживслужби на розгляд надійшло звернення від громадської спілки «Українська асоціація індустрії іграшок» щодо розповсюдження на ринку України іграшки, зокрема, набору «Niceglow Лицар світиться у темряві».

Аби на споживчий ринок України не потрапляла небезпечна та контрафактна продукція, спеціалісти Держпродспоживслужби протягом 11-12 листопада провели моніторинг магазинів дитячих іграшок та ринків Полтави та Кременчука. Фахівці обстежили 12 місцевих магазинів (кіосків) та 5 ринків. Розповсюдження вищезазначених іграшок не виявили.

Додатково під час планової перевірки у магазині «Нова лінія», що на вул. Київській, 66-Г, окремо приділили увагу даному питанню. Реалізації набору «Niceglow Лицар світиться у темряві» також не встановили.

Також фахівці відділу провели роз’яснювальну роботу з підприємцями про те, що продаж вказаної іграшки заборонений і які будуть вжиті заходи органом ринкового нагляду, якщо вони не дотримаються цієї заборони.

Пам’ятайте, перш ніж купувати своїй дитині таку іграшку, слід добре подумати! Адже заради збереження здоров’я та життя своїх дітей при виборі іграшок, перш за все, необхідно враховувати їх якість та безпечність! – йдеться у дописі.

Якщо ви побачили на ринку непродовольчих товарів вищезазначену іграшку, повідомте до Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Воскресенський узвіз, 7 або за електронною адресою: pol_gydpss@polvet.gov.ua та за тел. 0532-54-57-59.