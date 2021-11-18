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Кременчук, Полтавщина

Як на Полтавщині вакцину розкидають з літаків

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 666

 

За один рейс розкидають приблизно 70 коробок по 160 вакцин

На Полтавщині розпочали імунізацію диких тварин від сказу за допомогою авіації. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі області.

Перед зльотом вакцину у літаки завантажують зі спеціальних автомобілів, які підтримують необхідну температуру.

Вакцина українського виробництва - це оболочка із м’ясо-кісткового борошна з капсулою всередині. 

За допомогою комп’ютеризованої системи розкидається приблизно 25 кубиків на один квадратний кілометр. За один рейс розкидають приблизно 70 коробок по 160 вакцин.

Приманки із вакциною на Полтавщині розкидають із 4 літаків. Усього планують розкидати 518 тисяч приманок на площі 20,7 тис. кв. км.

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Автор: Руслана Горгола Відео: Суспільне.Полтава
Теги: вакцинація сказ
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