Як на Полтавщині вакцину розкидають з літаків

На Полтавщині розпочали імунізацію диких тварин від сказу за допомогою авіації. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі області.
Перед зльотом вакцину у літаки завантажують зі спеціальних автомобілів, які підтримують необхідну температуру.
Вакцина українського виробництва - це оболочка із м’ясо-кісткового борошна з капсулою всередині.
За допомогою комп’ютеризованої системи розкидається приблизно 25 кубиків на один квадратний кілометр. За один рейс розкидають приблизно 70 коробок по 160 вакцин.
Приманки із вакциною на Полтавщині розкидають із 4 літаків. Усього планують розкидати 518 тисяч приманок на площі 20,7 тис. кв. км.
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