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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Три рекорди України: Кременчуцькі «атлети» й «титани» показали клас на чемпіонаті України з пауерліфтингу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 404

 

Вітаємо наших спортсменів

В Олександрії, 14 листопада, відбувся чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу та підйому на біцепс по версії Всеукраїнського об'єднання пауерліфтерів (ВОП). На чемпіонаті змагалися понад 60 найсильніших спортсменів України, які представляли збірні команди Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Спортсмени виступали у таких правах, як жим лежачи, станова тяга та підйому штанги на біцепс, серед чоловіків та жінок різних вагових та вікових категорій.

 

Збірну команду Кременчука представили 4 спортсмени з ГО Кременчуцького міського спортивного клубу МТ-Спорт«Атлетик» та 3 спортсмени з СК «Титан». Наші спортсмени показали високі результати й виконали нормативи та присвоєння два звання майстрів спорту міжнародного класу та встановлення трьох рекордів України, в різних вікових та вагових категоріях.

Окремо хочеться виділити Катерину Білоусько. Спортсменка вперше виступає на змаганнях і вже показує дуже гарний результат. У вправі станова тяга Катерина  підняла вагу штанги-115 кг, у підсумку 1 місце, та 3 місце в абсолютному заліку серед жінок вагових та вікових категоріях.

Також на чемпіонаті спортсменів нагороджували не лише в індивідуальному, а у командному заліку. В підсумку наша команда виборола перше почесне місце.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
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