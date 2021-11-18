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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

У яких підприємств Кременчука найбільші заборгованості по зарплатах і коли їх погасять

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 525

 

Найбільшим боржником у нашому місті є ПрАТ «АвтоКрАЗ»

Заборгованість із виплати заробітної плати на активних підприємствах-боржниках Кременчука станом на 1 листопада складає більше 40 млн грн. Про це стало відомо 17 листопада на засіданні міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати зарплати.

У мерії зазначають, що у порівнянні з початком цього року наразі заборгованість на активних підприємствах-боржниках зменшилась на 23 млн грн, бо частину боргів виплатили.

Найбільшим боржником у нашому місті є ПрАТ «АвтоКрАЗ». Сума боргу по зарплаті, що завинило підприємство своїм працівникам, складає майже 37 млн грн, а це 90,7% від загальної суми заборгованості, яку мають підприємства Кременчука. Така ситуація виникла в листопаді 2019 року, бо продукція не реалізувалася в тих об’ємах, які були заплановані, а також були призупинені дії кількох інвестиційних програм.

313 працівникам КрАЗу до кінця року мають виплатити борг по зарплатні
Упродовж цього періоду це проблемне питання розглядалося на засіданні місцевої комісії, члени якої неодноразово зверталися у різні державні відомства, в тому числі до офісу Президента України, з метою отримання допомоги в частині вирішення питання з погашення зарплатних боргів перед колективом автомобільного заводу. Наразі співпраця в цьому напрямку триває, - мовиться у повідомленні мерії.

300 робітників ПрАТ «АвтоКрАЗ» вже подали на підприємство позов до суду, рішенням якого у цій справі їх визнали потерпілими.  

Як зазначають на заводі, ситуація на підприємстві залишається напруженою; проводять роботу з акціонерами щодо вирішення цього проблемного питання. Починаючи з серпня 2021 року простежується динаміка зменшення зарплатних боргів. Станом на 1 липня 2021 року заборгованість складала понад 74 млн грн, а станом на 1 листопада – майже 37 млн грн. Тож, якщо рахувати з липня 2021 року, заборгованість зменшилась на 50,3%. 

Що стосується інших активних підприємств, то на ТОВ «Торговий Дім АвтоКрАЗ» заборгованість виникла в лютому 2020 року у зв’язку з відсутністю фінансування за поставлену продукцію. Станом на 1 листопада поточного року не виплатили зарплату за квітень-грудень 2020 року в сумі 254 тис грн.

На ТОВ «Фламма» заборгованість виникла в травні 2020 року через відсутність сировини для виготовлення продукції. З 19 травня всі працівники звільнені, підприємство перебуває в стадії ліквідації.

На ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» заборгованість з'явилася в січні 2021 року через відсутність фінансування за поставлену продукцію, зменшення обсягів реалізації продукції до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, подорожчанням прокату. Станом на 1 листопада не виплачена зарплата за грудень 2020 року в сумі 1,6 млн грн. Планується погасити заборгованість у грудні 2021 року. Загалом з початку року погасили заборгованість на суму 1 843 900 грн.

На ПрАТ «Обод» заборгованість виникла в січні 2021 року у зв’язку з відсутністю фінансування за поставлену продукцію, зі зменшенням обсягів реалізації продукції до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, подорожчанням прокату, підвищенням тарифів на енергоносії. Станом на 1 листопада не виплатили 597 тис. грн заробітної плати за грудень 2020 року. Планують погасити заборгованість у грудні 2021 року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pesonapengantin.my
Теги: заборгованість зарплата підприємства АвтоКрАЗ колесный завод
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