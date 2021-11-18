У яких підприємств Кременчука найбільші заборгованості по зарплатах і коли їх погасять

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 525

Заборгованість із виплати заробітної плати на активних підприємствах-боржниках Кременчука станом на 1 листопада складає більше 40 млн грн. Про це стало відомо 17 листопада на засіданні міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати зарплати.

У мерії зазначають, що у порівнянні з початком цього року наразі заборгованість на активних підприємствах-боржниках зменшилась на 23 млн грн, бо частину боргів виплатили.

Найбільшим боржником у нашому місті є ПрАТ «АвтоКрАЗ». Сума боргу по зарплаті, що завинило підприємство своїм працівникам, складає майже 37 млн грн, а це 90,7% від загальної суми заборгованості, яку мають підприємства Кременчука. Така ситуація виникла в листопаді 2019 року, бо продукція не реалізувалася в тих об’ємах, які були заплановані, а також були призупинені дії кількох інвестиційних програм.

Упродовж цього періоду це проблемне питання розглядалося на засіданні місцевої комісії, члени якої неодноразово зверталися у різні державні відомства, в тому числі до офісу Президента України, з метою отримання допомоги в частині вирішення питання з погашення зарплатних боргів перед колективом автомобільного заводу. Наразі співпраця в цьому напрямку триває, - мовиться у повідомленні мерії.

300 робітників ПрАТ «АвтоКрАЗ» вже подали на підприємство позов до суду, рішенням якого у цій справі їх визнали потерпілими.

Як зазначають на заводі, ситуація на підприємстві залишається напруженою; проводять роботу з акціонерами щодо вирішення цього проблемного питання. Починаючи з серпня 2021 року простежується динаміка зменшення зарплатних боргів. Станом на 1 липня 2021 року заборгованість складала понад 74 млн грн, а станом на 1 листопада – майже 37 млн грн. Тож, якщо рахувати з липня 2021 року, заборгованість зменшилась на 50,3%.

Що стосується інших активних підприємств, то на ТОВ «Торговий Дім АвтоКрАЗ» заборгованість виникла в лютому 2020 року у зв’язку з відсутністю фінансування за поставлену продукцію. Станом на 1 листопада поточного року не виплатили зарплату за квітень-грудень 2020 року в сумі 254 тис грн.

На ТОВ «Фламма» заборгованість виникла в травні 2020 року через відсутність сировини для виготовлення продукції. З 19 травня всі працівники звільнені, підприємство перебуває в стадії ліквідації.

На ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» заборгованість з'явилася в січні 2021 року через відсутність фінансування за поставлену продукцію, зменшення обсягів реалізації продукції до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, подорожчанням прокату. Станом на 1 листопада не виплачена зарплата за грудень 2020 року в сумі 1,6 млн грн. Планується погасити заборгованість у грудні 2021 року. Загалом з початку року погасили заборгованість на суму 1 843 900 грн.

На ПрАТ «Обод» заборгованість виникла в січні 2021 року у зв’язку з відсутністю фінансування за поставлену продукцію, зі зменшенням обсягів реалізації продукції до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, подорожчанням прокату, підвищенням тарифів на енергоносії. Станом на 1 листопада не виплатили 597 тис. грн заробітної плати за грудень 2020 року. Планують погасити заборгованість у грудні 2021 року.