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313 працівникам КрАЗу до кінця року мають виплатити борг по зарплатні

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 171 Коментарів: 1

 

Черняку вручили підозру

26 жовтня директору КрАЗу вручили підозру за ст. 175 ККУ – невиплата заробітної плати. Про це сьогодні, 3 листопада, на прес-конференції журналістам розповів прокурор Полтавщини Антон Столітній, який приїхав до Кременчука. Прізвища директора прокурор не назвав, але зараз цю посаду займає Роман Черняк.

 - На підприємстві працює 1 427 осіб, 313 з них визнані потерпілими. Боргу перед ними залишилось 6,9 млн грн. Є громадяни, які не схотіли бути потерпілими. Ми допитали більше 300 осіб, перевірили 90 документів, провели 2 обшуки і 18 судово-економічних експертиз. Справа має 46 томів. Усього борг - 38 млн грн, - сказав Столітній.

У березні цього року борг був більшим - 67 млн грн. Прокурор пояснив, що підозра не має на меті запроторити директора до в'язниці, основна мета - повернути борги потерпілим.

- Керівник підприємства має два виходи із ситуації: або не гасити борг і отримати вирок, або погасити борг за 2 місяці, поки триватиме слідство. Якщо він це зробить, то уникне відповідальності за рішенням суду.

Також Столітній зізнався, що особисто з керівником КрАЗу ніколи не спілкувався, але процесуальному прокурору він пообіцяв погасити борги найближчим часом.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КрАЗ зарплата прокуратура
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Коментарі: 1

504
JJAbrams:
Сьогодні, 12:56

Они уже начали штамповать кразы для американцев?


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