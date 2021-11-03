313 працівникам КрАЗу до кінця року мають виплатити борг по зарплатні

26 жовтня директору КрАЗу вручили підозру за ст. 175 ККУ – невиплата заробітної плати. Про це сьогодні, 3 листопада, на прес-конференції журналістам розповів прокурор Полтавщини Антон Столітній, який приїхав до Кременчука. Прізвища директора прокурор не назвав, але зараз цю посаду займає Роман Черняк.
У березні цього року борг був більшим - 67 млн грн. Прокурор пояснив, що підозра не має на меті запроторити директора до в'язниці, основна мета - повернути борги потерпілим.
Також Столітній зізнався, що особисто з керівником КрАЗу ніколи не спілкувався, але процесуальному прокурору він пообіцяв погасити борги найближчим часом.
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