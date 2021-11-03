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Надзвичайні новини

У Пирятині чоловік порізав дружину

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 201

 

Чоловік під час сварки із дружиною наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. Поліцейські його затримали та повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

1 листопада, близько 18.10, жителька Пирятина повідомила до поліції, що її сестру побили.

Як повідомляють у пресслужбі поліції, 38-річний місцевий житель разом зі своєю 41-річною дружиною посварилися вдома і він порізав її ножем. Потерпілу одразу госпіталізували до хірургічного відділення Пирятинської лікарні.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. На часі всі обставини події з’ясовуються в рамках кримінального провадження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення Пирятин
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