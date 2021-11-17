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Топ новина, Кременчук, Освіта

Учні 1-11 класів у Кременчуці повернуться за парти 22 листопада

Сьогодні, 08:16 Переглядів: 217

 

Про це написав мер Віталій Малецький у фейсбуку
Учні 1-4 класів у Кременчуці повернуться за парти 22 листопада. Про відновлення очного навчання для молодших школярів повідомив мер Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуку. 
22 листопада відновлюємо навчання в школах для учнів 1-11 класів.
Завдяки жорстким обмежувальним заходам ми знизили ріст захворюваності на коронавірус і можемо відновити очне навчання у школах. Показники по захворюваності та смертності від коронавірусної хвороби у Кременчуці нижчі, ніж у Полтаві та Горішніх Плавнях. Це сотні врятованих життів.
Прошу кременчужан і далі відповідально ставитися до свого здоров‘я. Рівень захворюваності у Кременчуці залежить від кожного з нас!
Нагадаємо, учора батьки дітей вчергове збиралися на мітинг перед мерією, вимагаючи відновити навчання хоча б для 1-4 класів
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: школа навчання учні
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