Учні 1-11 класів у Кременчуці повернуться за парти 22 листопада

Завдяки жорстким обмежувальним заходам ми знизили ріст захворюваності на коронавірус і можемо відновити очне навчання у школах. Показники по захворюваності та смертності від коронавірусної хвороби у Кременчуці нижчі, ніж у Полтаві та Горішніх Плавнях. Це сотні врятованих життів.