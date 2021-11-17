Вчора змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone

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Дізнайтеся, у які години до ЦНАПу можна подзвонити за консультацією

З 16 листопада змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone. Про це інформує пресслужба мерії. Тепер він такий: 050-255-15-88.

У години роботи ЦНАПу зв’язатися із спеціалістами кол-центру можна за номерами:

15-88 (безкоштовно для абонентів Vodafone Україна, «Лайфселл» та стаціонарних телефонів);

096-097-15-88;

050-255-15-88.

Графік роботи кол-центру такий:

понеділок – з 8.00 до 17.00;

вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00;

середа – з 9.00 до 17.00;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Для кременчужан кол-центр ЦНАПу – це: