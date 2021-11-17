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Вчора змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 116

 

Дізнайтеся, у які години до ЦНАПу можна подзвонити за консультацією

З 16 листопада змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone. Про це інформує пресслужба мерії. Тепер він такий: 050-255-15-88.

У години роботи ЦНАПу зв’язатися із спеціалістами кол-центру можна за номерами:

  • 15-88 (безкоштовно для абонентів Vodafone Україна, «Лайфселл» та стаціонарних телефонів);
  • 096-097-15-88;
  • 050-255-15-88.

Графік роботи кол-центру такий:

  • понеділок – з 8.00 до 17.00;
  • вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00;
  • середа – з 9.00 до 17.00;
  • п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Для кременчужан кол-центр ЦНАПу – це:

  • можливість отримати відповідь на запитання, яке належить до повноважень ЦНАПу;
  • первинна консультація з приводу замовлення/отримання адміністративних послуг у ЦНАПі;
  • підбір максимально зручного часу для запису та реєстрація в електронну чергу головного офісу та відділень ЦНАП;
  • можливість скасувати реєстрацію у черзі (за бажанням замовника послуги).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП номер телефона консультация
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