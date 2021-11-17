Вчора змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone

Дізнайтеся, у які години до ЦНАПу можна подзвонити за консультацією
З 16 листопада змінився телефон кол-центру ЦНАПу у мережі Vodafone. Про це інформує пресслужба мерії. Тепер він такий: 050-255-15-88.
У години роботи ЦНАПу зв’язатися із спеціалістами кол-центру можна за номерами:
- 15-88 (безкоштовно для абонентів Vodafone Україна, «Лайфселл» та стаціонарних телефонів);
- 096-097-15-88;
- 050-255-15-88.
Графік роботи кол-центру такий:
- понеділок – з 8.00 до 17.00;
- вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00;
- середа – з 9.00 до 17.00;
- п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Для кременчужан кол-центр ЦНАПу – це:
- можливість отримати відповідь на запитання, яке належить до повноважень ЦНАПу;
- первинна консультація з приводу замовлення/отримання адміністративних послуг у ЦНАПі;
- підбір максимально зручного часу для запису та реєстрація в електронну чергу головного офісу та відділень ЦНАП;
- можливість скасувати реєстрацію у черзі (за бажанням замовника послуги).