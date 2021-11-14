Где хуже, чем Кременчуге: кому и как «закручивают гайки»

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 545

Увольнения непривитых, пропуск в транспорт по QR-кодам и локдауны: не только у нас вводят ограничения для НЕвакцинированных. Но есть страны, где уже поснимали маски и вернулись к жизни

В поезда, межрегиональные маршрутки и автобусы — по сертификату вакцинации или ПЦР. Такие правила с октября приняли в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидбезопасности. Стоимость поездки для невакцинированных автоматически увеличивается на стоимость ПЦР или антигена: в среднем плюс 600-800 грн для поездки на 1-2 дня. А если дорога обратно, например, через неделю — еще плюс столько же к цене билета. Впрочем, тщательность проверок тестов и сертификатов зависит от самих перевозчиков. Кременчужанка Ирина ехала маршруткой из Кременчуга сразу же после ввода ограничений.

— Я 27 октября ехала маршруткой из Кременчуга в Харьков. Когда бронировала спросили, что у меня будет. Ответила, что ПЦР. Но при посадке водила даже не посмотрел мой тест. Наши маршрутчики лучшие)

С поездами менее радужные истории: тех, кто не имеет справок/сертификатов, не пускают в поезд.

— То, что я увидел вчера, когда ехал поездом из Харькова в Киев, у меня не укладывается в голове, — рассказывает Виктор, которому выпало путешествие сразу же после введения новых правил. — 10% людей просто не пустили в поезд. Как из фильма ужасов. По дороге мне перезвонили из отеля, который я заказал в Ровно, что не поселят без вакцинации или теста, потому что у них «красная» зона. Реально, все это не укладывается в голове. Кто бы что ни говорил, все должно быть добровольным.

Педагоги и сотрудники центральных органов власти и госадминистраций вошли в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Это вызвало акции протеста под ВР. На более жесткие меры пошли в Горишних Плавнях. С ноября даже в маршрутку, спортзал или кафе можно попасть только с сертификатом или ПЦР-тестом.

Школы переходят на дистанционное обучение, а садики будут работать при условии, что воспитатели вакцинированы. Достается не только нам: во многих страна-европейках вводят правила, усложняющие жизнь невакцинированным, побуждая таки пойти сделать прививку. Гайки закручивают в большинстве стран. Власти США, Канады вводят ограничения, которые затрагивают тех, кто по тем или иным причинам отказывается от вакцинации. Но есть и примеры стран, где уже сняли ограничения: Норвегия, Швеция. Правда, вакцинированных у них около 80%. А Китай рапортует, что уже почти победил корону — у них единичные случаи…

Где прижимают за НЕвакцинацию

Италия

Стала первой европейской страной, которая с 15 октября потребовала так называемые ковидные или «зеленые» паспорта для работы. Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (каждые два дня) требуют от всех работников, независимо от профессии. Если они не предоставят эти документы, их или лишат зарплаты, или оштрафуют на 1,5 тыс. евро. Штрафы ждут и работодателей. Компаниям, которые не удостоверятся, что у их сотрудников есть «зеленый пропуск», грозит штраф до 1000 евро. Коды также необходимы для посещения школ, медучреждений, культурных учреждений и массовых мероприятий (даже на открытом воздухе), спортзалов, бассейнов, ресторанов в закрытых помещениях и для проезда на транспорте дальнего следования.

Около 20% работников - не вакцинированы.

Среди них особенно много людей, которые работают на стратегических объектах - например, в портах или транспортных перевозках. Работники блокировали трассы, не выходили на работу, и профсоюзы предупреждали о нехватке сырья, топлива, продуктов и возможном срыве таких коммунальных услуг, как сбор мусора. Порт Триест, который стал эпицентром протестов, бастовал четыре дня. В Риме акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни переросла в столкновения с полицией с применением водомета.

18 октября власти разогнали протесты водометами и слезоточивым газом. Ультраправые политики просят правительство отменить для невакцинированных работников оплату за ПЦР-тесты, которые будут стоить им 150 евро в месяц.

Даже итальянского сенатора Лауру Гранато отстранили от работы на 10 дней после того, как она отказалась предъявить «зеленый пропуск» при входе в здание парламента.

Германия

Для тех, кто не вакцинировался, в стране грозятся ввести «жёсткие ограничения», вплоть до ежедневного тестирования непривитых на рабочем месте. В Германии полностью привито 66% населения (около 55,5 миллиона человек).

Греция

С 6 ноября невакцинированных не пускают в банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения, магазины без отрицательного результата ПЦР-теста. Магазины, аптеки и церкви открыты для всех. Всех невакцинированных работников частного и государственного сектора обяжут сдавать два теста на коронавирус в неделю за свой счёт. В греческом Минздраве заявляют, что 85% пациентов отделений интенсивной терапии не прививались от ковида. А если количество вакцинированных достигнет 90%, то все антипандемические меры можно будет отменить.

Чехия

Для посещения ресторанов с ноября у граждан требувют ковидный сертификат, удостоверяющий вакцинацию от коронавируса, отрицательный тест или перенесенные болезни. А с 25 октября граждане обязаны носить маски на рабочем месте. Или нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. В Чехии растет уровень заболевания: в октябре самые высокие показатели с апреля. Эксперты заявляют, что 75% новых случаев заражения зафиксированы у невакцинированных.

Словения

15 сентября сертификаты или тесты требуют буквально везде - и на работе, и в магазинах, ресторанах, салонах красоты, а также в больницах. Поэтому несогласные (а более половины населения не вакцинировано) перекрыли главную автомагистраль Любляны и бросали в полицию бутылки.

Румыния

С 3 октября требует сертификат о прививках или справку о перенесенном Covid-19 в кинотеатрах, ресторанах и спортзалах. Для всех непривитых объявили комендантский час, который продлится с 23 вечера до 5 утра на выходных.

Израиль

С конца августа на входе в рестораны, музеи, библиотеки, спортзалы или бассейны требуют сертификаты или тесты у всех. Даже у детей старше 3 лет. Без «пропусков» можно ходить только в торговые центры и магазины.



Франция

Во Франции уже давно появились паспорта здоровья. Они выдаются на основе справки о полной вакцинации, результате ПЦР-теста или при наличии справки, подтверждающей выработку иммунного ответа после болезни. Их введение вызвало волну протестов. Недавно вновь ввели правила о ношении масок для учеников начальной школы.

Турция

С 6 сентября граждане должны иметь сертификат о прививках, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, что должно отражаться в HES-коде - специальном внутреннем документе. Без этого в Турции не попасть в большинство торговых центров, на концерт, в кино или театр, на самолет и даже не купить проездной в местный транспорт. Также могут попросить предъявить Covid-сертификат или отрицательный ПЦР на рабочем месте. Учителя, преподаватели и сотрудники вузов и школ, которые не прошли вакцинацию и не болели COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест дважды в неделю. Для всех остальных работающих граждан без вакцинации — тестирование один раз в неделю.

США и Канада

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен объявить вакцинацию обязательной для всех муниципальных служащих. Тем, кто откажется прививаться, грозит увольнение. А в Чикаго объявили об обязательной вакцинации всех сотрудников городского полицейского управления. Два десятка полицейских, отказавшихся предоставить сведения о вакцинации, отправлены в неоплачиваемый отпуск. Ранее обязательная вакцинация была введена в вооруженных силах США, непривитым грозит наказание вплоть до увольнения. В США 14% педагогов решили уволиться, чтобы не подвергаться вакцинации.



В Канаде ввели обязательную вакцинацию для медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и представителей ряда других профессий. Также введены санитарные паспорта, без которых нельзя ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы. А в национальный парламент могут попасть только полностью вакцинированные, включая депутатов.

Австрия

С 1 ноября сотрудников для работы в офисе обязали предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Отвечать за соблюдение требования будут работодатели. В случае отказа нарушителям будет грозить штраф (для работников до €500, для работодателей до €3 500). В правительстве Австрии допустили введение жесткого карантина для невакцинированных людей в случае, если нагрузка на реанимации для больных коронавирусом превысит определенный уровень. Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины (к таким относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и т.д.). В Австрии полностью вакцинированы от коронавируса 72,5% взрослого населения.

Латвия

Латвия села на жесткий локдаун до 15 ноября. В этот период разрешается работать с 06:00 до 19:00 лишь магазинам, торгующим продуктами и товарами первой необходимости, а заведения общепита смогут функционировать только навынос либо с доставкой. Запретили проведение любых массовых мероприятий, не работает сфера услуг, школы и вузы переводятся на дистанционное обучение. С 20:00 до 05:00 в стране будет действовать комендантский час. Учеба и работа - преимущественно на удаленке. Это связано с тем, что заболеваемость в стране вышла на уровень, вдвое превышающий максимальные показатели конца прошлого года. Медики уже потребовали отставки министра здравоохранения - из-за ошибок, допущенных в управлении кризисом.

Литва

Рассматривают законопроект, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. А для людей старше 75 лет, которые пройдут полный курс вакцинации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в размере €100. В «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общепита, запрещено посещение учебных заведений. Для работников госорганов и медучреждений вакцинация обязательна. Литовская полиция по всей стране устроила специальное патрулирование в местах, где требуются ковид-сертификаты, заподозрив, что многие люди пытаются прийти с сертификатом другого человека. Проверили около 12 000 людей, поймали 38 «зайцев».

Румыния

Уровень заболеваемости вдвое превысил показатели прошлого года, а вакцинацию прошли 29%. На мероприятия - только с вакцинацией или тестом. В Бухаресте закрыты рестораны, бары и дискотеки, театры, кинотеатры и концертные залы. Обязательны маски, идет речь о введении комендантского часа.

Япония

Япония отменяет ограничения ради эксперимента с COVID-19. Там откроют бары, театры и другие места, включая мероприятия с большим количеством людей на стадионах. Но желающие «завалиться» в ресторан или в бар компанией численностью более четырех человек должны иметь при себе сертификаты о полной вакцинации от COVID-19. При этом по состоянию на 25 октября в Японии две дозы вакцины от заражения коронавирусом получили уже почти 70% 126-миллионного населения страны.

Опыт Норвегии: «Я никого тут не видел в маске»

Норвегия

«Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии», - заявила недавно премьер-министр.

Правительство Норвегии отменило с 25 октября почти все карантинные ограничения. Премьер отметила, что «жить с вирусом» придется еще много лет, люди и дальше будут заражаться и болеть, однако эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам. В Норвегии по крайней мере первой дозой привиты уже более 90% взрослых, поэтому за месяц они будут уже полностью защищены».

— В Трёмсо отказались от короны, — поделился с нами путешественник Виктор, который недавно съездил в Норвегию. — Я никого и нигде не видел тут в маске. Корону перестали считать за болезнь. Именно тут, в Трёмсо. Я спросил у экскурсовода, почему все без масок, он мне это и сказал. Короче, тут живут свои люди. С меня смеются, когда я надеваю маску в магазине, в маркете.

Органы здравоохранения рекомендовали отменить требование соблюдения дистанции в 1 метр, ограничения на встречи и массовые мероприятия, ограничения в ресторанах. Но рекомендовали сохранить требование изолироваться, если человек подозревает у себя коронавирус или знает, что болен.

Швеция

Со среды, 29 сентября, отменила почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Сняли ограничения на проведение мероприятий, прекращает действовать рекомендация работать удаленно. При этом тем, у кого есть симптомы, рекомендуется оставаться дома и проверяться на коронавирус. Людям, не прошедшим полную вакцинацию, советуют соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мероприятий. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью.

«Все, что делается сейчас, основано на том, что в Швеции высокий уровень вакцинации. Чтобы мы чувствовали себя в безопасности, она должна быть еще выше. Если вы еще не вакцинированы, то самое время сделать это сейчас», - заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Великобритания сняла почти все ограничения. Не требуют «зеленые паспорта», соблюдения дистанции и обязательных масок. Но Уэльс и Шотландия не согласны с этим решением. В октябре в этих регионах начали спрашивать сертификат или тест у всех совершеннолетних, которые приходят в клубы или другие помещения, где находится более 500 человек.

Китай: заболел один — закрыли всех

На днях власти сообщили, что вышли на ноль заражений внутри страны. В минувшую пятницу на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом внутри страны: это является самым высоким показателем внутренних случаев заражения с 16 сентября.

Чаще всего вирус заносят сами китайцы, вернувшиеся домой из-за рубежа: выявляют единичные случаи заражения. О каждом зараженном можно почитать в открытом доступе.

Пишут имя-фамилию человека, пол, возраст, адрес. Указывают весь путь его передвижения, вплоть до вагонов поезда, в котором он ехал, чтобы найти людей, с кем он контактировал. Прослеживаются все магазины, куда он заходил. Соседи, с которыми он общался, попадают под отдельное наблюдение. Например, 21 сентября в больницу округа Баян поступил пациент с положительным результатом теста на коронавирус. Мужчину перевезли в инфекционную больницу и поместили на карантин для лечения. Власти опубликовали подробный маршрут передвижения зараженного с 7 по 19 сентября. Штаб призвал всех людей, кто мог вступить с ним в контакт, а также тех, кто находился в непосредственной близости от мест его пребывания, срочно обратиться в домоуправление и связаться с центром по контролю и профилактике заболеваний, не выходить из дома и не препятствовать медработникам. В провинции приостановили работу залов для игры в маджонг, бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в закрытых помещениях. Власти разрешили посещать парки и достопримечательности лишь 50 процентам от общего потока, а также потребовали, чтобы водители общественного транспорта ограничили количество пассажиров в салоне.

Если инфицированный сотрудник работал в офисе, то всех его коллег автоматически переводят на удаленку. У каждого жителя Китая есть «код здоровья» (QR-код в телефоне каждого человека на территории страны) и единая карточка перемещения. Они подключены к данным мобильных операторов. И код, и карточка могут менять цвет в зависимости от ситуации. Если человек посетил зону заражения недавно, то его код здоровья из «чистого» зеленого окрасится в желтый. Ему придется срочно сдавать бесплатный тест в ближайшей больнице. Например, если выявляют одного заражённого и решили перекрыть весь жилой район и регулярно делают бесплатные тесты. Через 14 дней с момента обнаружения последнего заболевшего микрорайон открывают.

Государственные компании обязали всех своих сотрудников вакцинироваться. Исключением являются те, кому нельзя делать прививку по состоянию здоровья, и женщины, планирующие беременность. Стариков, детей, беременных прививают по желанию.

В частных компаниях прививаться не заставляют, но есть общественное непонимание в адрес тех, кто отказывается от прививки.