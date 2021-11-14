Чверть українців вважає, що 10 тисяч гривень цілком достатньо для нормального життя

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Ще 22% українців заявили, що їх задовольнили б щомісячні доходи в розмірі 30 тисяч гривень

Майже чверть українців вважає задовільним рівень доходу у 10 тисяч гривень. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 4 по 9 листопада.

Ще 22% українців заявили, що їх задовольнили б щомісячні доходи в розмірі 30 тисяч гривень:

14% - 11 000-15 000 гривень;

18% – 16 000-20 000 гривень;

8% – 21 000-25 000 гривень;

11% - 26 000-30 000 гривень.

Неважко помітити, що люди з нижчими прибутками зазвичай називали меншу бажану суму. Також виявилося, що жінкам часто потрібно менше грошей, ніж чоловікам.

За даними опитування, для 55% населення основним джерелом прибутку є заробітна плата, для 30% - пенсія. 13% отримують основні доходи з бізнесу, а 6% - від соціальних виплат.

В опитуванні взяло участь 5 тисяч громадян України віком від 18 років з різних регіонів (за виключенням тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму). Статистична похибка - не більша за 1,5%.



