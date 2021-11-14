В Україні можуть запровадити швидкий тест на наркотики для водіїв

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 115

Наразі такої можливості правоохоронці не мають, проте в Європі подібна практика існує вже давно

В Україні можуть надати можливість правоохоронцям на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків в організмі, як це відбувається з алкоголем. За інформацією видання «Слово і діло», про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

На даний момент поліцейські не мають такої можливості. Однак, за словами міністра, в Європі є швидкі тести, які точно показують наявність або відсутність основних наркотиків у організмі людини.

Він вважає, що відомство спільно з місцевою владою може вплинути на ситуацію, запровадити такі тести. Таким чином можна знизити перебування водіїв під наркотиками за кермом.