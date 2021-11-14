Гвардійці з Кременчука присягнули на вірність українському народові

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Вчора, 13 листопада, новопризвані гвардійці військових частин 3054, 3059 (яка дислокується у Кременчуці), 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, в урочистій обстановці склали військову присягу.

Бійці урочисто поклялися бути вірними і відданими Українському народові, захищати суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність рідної країни.

Традиційно, проведення військового ритуалу пройшло під супровід військового оркестру Центрального територіального управління НГУ. Військовий капелан окропив новобранців святою водою та благословив на виконання головного обов’язку – захисту Батьківщини, миру та спокою громадян.

Вірні сини і доньки Батьківщини стали на захист її безпеки. Опанувавши військову професію вони назавжди будуть її вірою і опорою.

Надалі на гвардійців чекає професійна підготовка з урахуванням специфіки завдань військової частини, де вони проходитимуть службу.

В зв'язку із дотриманням карантинних обмежень, заради безпеки та збереження здоров’я особового складу урочистості пройшли без відвідувачів, гостей, показових виступів та участі ЗМІ.