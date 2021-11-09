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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У лікарні «Правобережній» померла 23-річна породілля з COVID-19

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 3 261 Коментарів: 1

 

Лікарі встигли врятувати новонароджену дівчинку

У лікарні «Правобережній» померла 23-річна породілля з важким перебігом COVID-19. Цю інформацію підтвердив ТЪ директор медзакладу Віктор Севастян.

Дівчина потрапила у лікарню на 32-му тижні вагітності, на той час в неї було двобічне запалення легень. Хвороба дуже швидко прогресувала, більше тижня хвора знаходилася на апараті штучної вентиляції легень (СРАР-терапія). 

Лікарі вирішили терміново робити кесарів розтин (операцію виконали півтора тижні тому), тому дівчинка з'явилася раніше належного строку. Дитину врятувати вдалося, але мати померла.

Новонароджене немовля зараз знаходиться у лікарні Полтави на підтримуючій терапії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: glavcom.ua
Теги: больница «Правобережная» дитина пневмонія коронавірус коронавирус померла вагітна породілля
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Коментарі: 1

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ags:
Сьогодні, 12:13

Очень странно, что нет упоминания, была ли девочка вакцинирована. До этой новости это лепили в каждой фразе связанной с Covid-19. Безусловно, ужасная трагедия.


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