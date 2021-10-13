Кременчужанам повернули гарячу воду, виняток – центр. А у вас вже йде гаряча? (додано)

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 1 185 Коментарів: 1

Разом з початком опалювального сезону і пуском теплоносія по магістральних трубах кременчужанам повернули гарячу воду. Відучора, з 23.00, гаряча пішла по трубах споживачів КП «Теплоенерго» (це Крюків, Занасип, Раківка).

Сьогодні, 13 жовтня, гаряча вода вже повернулася на Молодіжний, розповіли мешканці мікрорайону. За повідомленням ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка обслуговує лівобережжя, з 13 жовтня гаряче водопостачання відновлюється в усіх мікрорайонах, крім центру.

«Інформацію стосовно відновлення послуги з постачання гарячої води в центральній частині міста буде надано додатково», - говориться у повідомленні компанії.

Про причини затримки у центрі не інформують – проте відомо, що у центрі (зокрема, на вулиці Шевченка) йдуть ремонтні роботи на тепломережі.

Відновлення гарячого водопостачання стало можливим, коли по магістральних трубах пустили теплоносій у зв’язку з пуском опалення у закладах соцсфери.

Додано

Читачі вже звертаються до нас і повідомляють, що обіцяна теплопостачальниками гаряча вода з'явилася не всюди. Зокрема, на Молодіжному, у будинку на вулиці Лесі Українки, 61/2 її досі чекають. У таких випадках слід звертатися до керуючих компаній (або правління ОСББ) - вони відповідають за мережі будинків. Як повідомив Віктор Волик, заступник директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс», у будинку на на вулиці Лесі Українки, 61/2 (це 14-поверхівка) йде запуск бойлерної та підкачувальних насосів - і гаряча незабаром з'явиться.





Віктор Волик просить споживачів, чиї будинки обслуговує «Житлорембудсервіс», писати на вайбер компанії, якщо у будинку є проблеми із запуском гарячої води. Компанія ЖРБС реагуватиме на звернення: 067-403 50 97 (Viber)