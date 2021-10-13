Гурт Антитіла накриє Україну музичною хвилею «Hello»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 121

Гурт Антитіла продовжує успішний тур «Hello» Україною. П’ять міст, чотири стадіони, аншлаги та поспіль два Палаци спорту у столиці - так пройшла перша його частина у 2019 році. В унісон з Антитілами вісімдесят тисяч прихильників вже проспівали пісні з нового альбому, у підтримку якого відбувається тур. Настав час почути та побачити шоу «Hello» всій країні!



На концерті у Палаці Спорту Антитіла оголосили про другу половину великого туру. Від Заходу до Сходу, від театрів до стадіонів, від районних містечок до міст мільйонників. На майданчиках країни гурт представить двогодинну музичну програму з хітів нового альбому, серед яких «ТДМЕ», «Вірила», «Лови момент» та попередніх платівок: «Все красиво», «Люди як кораблі», «БудуВуду» та інші . У якості доповнення - атмосфера спецефектів, світло та надсучасний живий звук світового рівня. Бо саме Антитіла на своїх концертах вперше в Україні представили найкраще сценічне обладнання, що у 2018 році отримало найвищі світові нагороди на музичній виставці в США. Ексклюзивна стадіонна сцена у формі напівкола та вагою 68 тонн буде адаптована під всі турові концертні площадки, щоб прихильники у кожному місті змогли зануритись у музичний світ Антитіла, відчути на повну їх енергію та стати частиною live-шоу «Hello».



«Нас завалили в мессенджерах та на почту групи проханнями приїхати в те чи інше місто. З кожним новим нашим стадіонним концертом хвиля захоплених відгуків і сарафанне радіо розліталося по всій країні. Тож ми, як і обіцяли розширюємо географію туру HELLO. Отже чекайте нас на нових стадіонах і великих багатотисячних критих залах зі великою трьох годинною програмою, шоу, звуком і світлом світового рівня!» - додав Тарас Тополя.



Так Антитіла звучать сьогодні. Звучать для всієї родини.



Антитіла – більше, ніж музика!