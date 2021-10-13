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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліцейські за годину відшукали зниклого дідуся, якого загубила дружина

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 329

 

З чоловіком все добре

Учора, 12 жовтня, близько 16.00, до відділу №3 (Карлівка) Полтавського районного управління поліції за допомогою звернулася 82-річна місцева жителька. Літня жінка повідомила, що її 81-річний чоловік, близько 11.00, пішов з дому у справах та до цього часу не повернувся.

Заявниця також зазначила, що вона дуже хвилюється через його проблеми зі здоров’ям.

На пошуки місцевого жителя був зорієнтований весь особовий склад  відділу. І вже за годину, наряд сектору поліцейської діяльності встановив місце знаходження чоловіка – він перебував у знайомих.

Поліцейські допомогли чоловікові безпечно повернутися додому. Загрози для його життя та здоров’я немає.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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